La PS5 se lanzará el 19 de noviembre en todo el mundo. La consola contará con varios juego en su día de venta, títulos como Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls y Sackboy: A Big Adventure.

No obstante, hay otros títulos que también han confirmado su lanzamiento en la siguiente generación de Sony, solo que todavía están en desarrollo. Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: A Rift Apart, Final Fantasy XVI y God of War son algunos de los juegos exclusivos de Sony que llegarán entre el 2021 y el 2022.

Recientemente, Sony abrió convocatoria para un nuevo puesto de trabajo, el cual respondería a un nuevo producto para la siguiente consola. Se pide un desarrollador para la empresa Sucker Punch Production, de la cual Sony es propietaria.

Se especifica que los aplicantes tengan conocimientos de la historia feudal de Japón. ¿Se tratará de una secuela de Ghost of Tsushima? Recordemos que a inicios de este año se presentó este juego para PS4 y podría llegar una segunda parte en PS5.

Por otro lado, los reportes indican que se podría tratar del desarrollo de Ghost of Tsushima: Legends, una versión gratuita del juego pero en modo multijugador que se lanzó hace unos días.