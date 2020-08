PS5 será la oportunidad perfecta para que Sony sea más agresivo con el plan comercial que ya viene aplicando con la PlayStation 4. Es cierto que aún no hay más datos oficiales sobre la nueva consola, pero sí varios comentarios y rumores por parte de insiders y contactos desde del fabricante japonés.

Un usuario de Resetera, identificado como ‘Matt’, dio un adelanto de que la PS5 tendrá “mucho por llegar y la escala de ello será impactante”. El periodista Imran Khan agregó a este comentario los esfuerzos de las desarrolladoras third-party.

“Sí, apoyo lo dicho por Matt. No hay una gran compañía third-party a la que Sony no se haya aproximado preguntando qué clase de acuerdos podrían hacer funcionar. Algunos trataban contenido, otros trataban juegos, otros trataban juegos y contenido. No es como que Microsoft no estuviera dispuesta a ofrecer dinero, pero simplemente no quería pagar lo que se pedía dado que Sony había realizado ofertas con números muy altos en primer lugar. Las marcas ‘PlayStation Advantage’ y ‘Exclusivo de Consola’ se verán utilizadas mucho durante los próximos años”, señaló.

Sony mantiene la reserva sobre los acuerdos comerciales entre las desarrolladoras y la PS5, por lo que aún falta precisar el contenido del catálogo. Sin duda, PlayStation tendrá un próximo evento para aclarar todas estas dudas.

PS5 | Más juegos

La relación de títulos para PS5 y Xbox Series X no hace más que aumentar. Doom Eternal y The Elder Scrolls Online podrán jugarse en las máquinas de Sony y Microsoft, las cuales saldrán al mercado para la campaña navideña de este año.

Quienes tengan la versión de Doom Eternal y The Elder Scrolls Online para PlayStation 4 y Xbox One podrán reproducir estos juegos gracias al sistema de retrocompatibilidad de las consolas PS5 y Xbox Series X.

Cabe precisar que Doom Eternal y The Elder Scrolls Online tendrán las mejoras gráficas que ofrece la PS5 y Xbox Series X. La desarrolladora Bethesda no ha indicado si estos títulos contarán con novedades ni ha precisado la fecha de lanzamiento.