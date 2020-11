Si ya compraste tu consola PlayStation 5, habrás notado que el catálogo de nuevos juegos es un tanto reducido. Esto es normal durante las primeras semanas de lanzamiento de la consola pero Sony tiene un plan para que disfrutes de muchos otros juegos.

A modo de retrocompatibilidad, la empresa anunció el lanzamiento de PS Plus collection. Un sistema de pago en el que podemos disfrutar de hasta 20 juego de la generación pasada a través de tu cuenta PS Plus.

Si pagas la suscripción, podrás acceder a importantes juegos de la PS4 como Uncharted 4: A Thief’s End, God of War, Bloodborne, The Last Guardian, The Last of Us Remastered y muchos más.

Por supuesto, este acceso al catálogo de la PS4 es sumamente atractivo para los jugadores pero no se conoce todavía el futuro de PS Plus Collection. ¿En el futuro añadirán más juegos?

Jim Ryan, el mayor responsable de PlayStation, respondió al respecto en una entrevista con la revista GQ: “Bien, vamos a esperar a ver cómo el mundo recibe la Plus Collection. Ya sabes, qué juegos se juegan y cuánto se juegan antes de que tomemos decisiones al respecto. Creemos que tiene potencial para ser una gran herramienta de adquisición de usuarios. Podría decirse que si nunca tuviste una PS4 y compras una PS5, básicamente también compras una PS4, ¿verdad?”

Se cree que Sony lanzará en el futuro un sistema similar al Game Pass de Xbox en donde puedes disfrutar de un gran número de juegos.