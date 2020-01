Sony podría no llegar al E3 2020 con la espera PS5. Los analistas del mercado sospechan que las pretensiones comerciales de Sony no cumplen con las expectativas. Aún faltan once meses para el lanzamiento de la PlayStation 5.

Uno de los analistas más conocidos en todo el mundo, Michael Pachter, comentó que aún no es clara la decisión de Sony para asistir a la ‘E3 2020’. Además, él considera que “sería un error” que no se presenten, puesto que Microsoft ya se encuentra trabajando en esta idea.

Por otro lado, el analista comentó lo siguiente: “Por lo que sé, no planean acudir al E3 2020 [...] Creo que es un grandísimo error, pues ‘poner el foco en el consumidor’ no se contradice con participar en la principal feria comercial de la industria del videojuego. Espero que cambien de opinión, pero soy escéptico”.

La opinión de este analista es una de las más buscadas, puesto que el año pasado también anunció la ausencia de Sony en el E3 2019, la cual mencionó que fue una estupidez. De momento, han comenzado a salir rumores sobre una posible presentación de PlayStation 5 en febrero de este año, pero aún no es oficial.

Recordemos que la feria de videojuegos ‘E3 2020’ se realizará en Los Ángeles. Se espera poder contar con los más famosos desarrolladores para diferentes presentaciones abiertas para todo el mundo. En los próximos meses, se conocerán más detalles sobre el evento.

