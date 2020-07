Antes de la presentación oficial de PS5, se rumoreaba que Insomniac Games no estaba trabajando en la secuela de Spider-Man debido a que tenía otro proyecto entre manos. No obstante, la sorpresa fue total en la conferencia de Sony.

Antes de que se muestre el diseño final de la consola, la empresa desarrolladora anunció “Spider-Man: Miles Morales”, un título completamente nuevo que cuenta la historia de un Hombre Araña alternativo.

Según Sony y la desarrolladora anunciaron que no se trata de una secuela del título que llegó a PS4 sino una historia separada. A su vez, recientemente, se ha revelado uno de los modos para mejorar la experiencia.

Insomniac afirma que preparan un modo de rendimiento que te permitirá jugar a 4K y 60 cuadros por segundo en la consola PlayStation 5. Esto por supuesto desmiente que la PS5 pueda llegar a los 4K de resolución.

Hace solo unas semanas, Ubisoft confirmaba que su juego Far Cry 6 no correrría de forma nativa a los 4K en PS5, solo en Xbox Series X y Xbox One X.

PS5: Far Cry 6 no estará disponible a 4K en la nueva PlayStation

Muchos aguardan a que la PlayStation 5 y la nueva Xbox sean un adelanto en potencia gráfica. La comunidad viene esperando a que los 60 FPS o superior sean la nueva media y hacer que los 30 FPS sean parte del pasado. PS5 y Xbox Series X tienen el difícil objetivo de revolucionar el mercado de las consolas.

Curiosamente, antes del lanzamiento al mercado de ambas consolas ya nos hemos topado con el primer limitante de la PS5. Ubisoft corrigió los detalles técnicos de su siguiente juego Far Cry 6, en donde afirma que solo correrá a 4K de resolución en Xbox One X y Xbox Series X.

Según informa el medio IGN, la consola de Sony tendrá que utilizar un reescalado como el Checkerboarding para este fin; mientras que las consolas más potentes de Xbox sí podrán correr el 4K de forma nativa.

Por lo pronto, no se sabe si se trata de una falta de potencia gráfica en la PlayStation 5 o un caso de programación de parte de Ubisoft.

“¡Hola! Como se indica en el banner, Far Cry 6 es 4K Ultra HD en Xbox One y Xbox Series X únicamente. Pido disculpas por cualquier inconveniente causado.”, se lee en el comunicado de la empresa desarrolladora.

Recordemos que Far Cry 6 se lanzará al mercado el 18 de febrero el 2021 a todas las plataformas: PC, PlayStation 4 y 5, Xbox Series X, Xbox One y Google Stadia.