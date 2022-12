¡El miedo no toma prisioneros! Striking Distance Studios, un estudio de KRAFTON, Inc., anunció hoy que The Callisto Protocol, un nuevo juego de terror y supervivencia de ciencia ficción protagonizado por Josh Duhamel (Transformers) y Karen Fukuhara (The Boys), está disponible en todo el mundo.

Ambientado en la luna muerta de Júpiter, Calisto, en 2320, el juego desafía a los jugadores a sobrevivir a los horrores de la Prisión de Hierro Negro y descubrir los oscuros secretos de United Jupiter Company después de que un brote misterioso arroje la luna al caos.

El juego ya está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC (Steam, Epic Games Store). Puedes obtener más información sobre The Callisto Protocol en el sitio oficial del juego.

Descripción oficial de The Callisto Protocol

The Callisto Protocol es una propuesta del género de terror y supervivencia de siguiente generación, que presenta una aterradora historia de ciencia ficción y un nuevo y brutal sistema de combate que combina disparos y acción cuerpo a cuerpo con una poderosa arma de gravedad para moverse sin problemas entre los dos.

Los jugadores tendrán que conocer de cerca a las aterradoras criaturas que invadieron la Prisión de Hierro Negro y enfrentar sus miedos para sobrevivir.

Requisitos mínimos

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

SO: Windows 10/11

Windows 10/11 Procesador: Intel® Core™ i5-8400 or AMD Ryzen™ 5 2600

Intel® Core™ i5-8400 or AMD Ryzen™ 5 2600 Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or AMD Radeon™ RX 580

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or AMD Radeon™ RX 580 DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 75 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

SO: Windows 10/11

Windows 10/11 Procesador: Intel® Core™ i7-8700 or AMD Ryzen™ 5 3600

Intel® Core™ i7-8700 or AMD Ryzen™ 5 3600 Memoria: 16 GB de RAM

16 GB de RAM Gráficos: NVIDIA® GeForce® GTX 1070 or AMD Radeon™ RX 5700

NVIDIA® GeForce® GTX 1070 or AMD Radeon™ RX 5700 DirectX: Versión 12

Versión 12 Almacenamiento: 75 GB de espacio disponible

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.