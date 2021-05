La consola PlayStation 5 es capaz de ejecutar juegos triple A a 60 FPS. Varios juegos de PS4 han dado el salto a esta nueva consola pero se necesita una actualización para poder utilizar todo el potencial del aparato.

Recientemente, la empresa desarrolladora Naughty Dog confirmó que ya se puede descargar el parche de The Last of Us Part II en la nueva consola PlayStation 5. Ahora se puede jugar a 60 FPS.

Para descargarlo debes prender la consola e ir al mismo juego para encontrar el parche 1.08, esto en caso no tengas activado el sistema de actualizaciones automáticas. Podrás elegir entre 30 FPS o 60 FPS dependiendo de tus gustos.

Recuerda que se trata de una actualización gratuita y que “este parche es solo el primer paso de lo que Naughty Dog está preparando para PlayStation 5. Próximamente se comunicarán más novedades”, detalla la empresa.

Todavía no se sabe cuál es la gran sorpresa que prepara Naughty Dog para las siguientes semanas. Los rumores indican que se estaría desarrollando un remake del primer The Last of Us para la nueva consola.

“Ratchet and Clank: Rift Apart” será “exclusivo en consolas de PlayStation 5″ según último tráiler

La empresa desarrolladora Insomniac Games sorprendió a los gamers en 2020 con el anuncio de “Ratchet and Clank: Rift Apart”. Se esperaba que en 2021 no lanzaran un videojuego debido a que trabajaron previamente en Spider-Man: Miles Morales y un nuevo título llegaría luego de un par de años por lo menos.

Contra todo pronóstico, el 11 de junio llegará a la consola PlayStation 5 un nuevo título de la saga Ratchet and Clank. La misma empresa confirmó que trabajó con el hardware del aparato para mejorar la jugabilidad.

El salto entre dimensiones es sumamente rápido gracias al disco duro de estado sólido de la consola. Por otro lado, todo parece indicar que se trata de un juego exclusivo de PS5 (no llegaría a otras plataformas), así que se aprovecharía la vibración háptica del mando DualSense.

Por supuesto, esto último se ha puesto en duda ya que Sony ha cambiado la advertencia en el último tráiler. Normalmente, se leía que sería un juego exclusivo de “PlayStation 5″, pero ahora se lee “exclusivo en consolas de PS5″.

Algunos rumores indican que realmente la empresa desarrolladora podría lanzarlo también en PC en algún momento de 2021. Por lo pronto, no han conformado se sea multiplataforma.

