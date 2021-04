Naughty Dog cuenta con una de las sagas más populares de PlayStation: The Last of Us. La segunda entrega cerró definitivamente la historia de Ellie el pasado 19 de mayo. Joel fue asesinado y el juego se centró en la venganza de Ellie contra otra agrupación de sobrevivientes.

Tras este título, algunos fans creían que la saga ya estaba cerrada. No obstante, los creadores adelantan que tienen muchos más planes. “Espero que vea la luz algún día”, fue lo que comentó Neil Druckmann sobre una posible tercera entrega.

El medio IGN recoge las declaraciones de Druckmann del podcast Scrip Apart sobre The Last of Us Part 3: “No sé cuánto quiero revelar… [la escritora] Halley Gross y yo ya hemos escrito un esbozo de una historia que no tenemos en desarrollo -pero que espero que vea la luz algún día- que explora un poco lo que ocurre después de este juego”.

Detalla que ha habido muchas conversaciones al respecto en la empresa. “Quieres asegurarte de que la idea que tienes te entusiasme, de que se sienta como un desafío”, explica.

“Con dos juegos [previos], ya se aprecia un patrón. Ahora siento que hay unos temas estructurales y temáticos a los que tienes que ser fiel si haces un tercer juego”, añade sobre la trama. Realmente el gran problema es conectar la historia con Ellie y posiblemente Joel.

The Last of Us, el juego original PS3, contaría con un remake para PS5

No cabe duda que la PlayStation 5 cuenta con gráfico muy superiores a la generación pasada de consolas. Varios desarrolladores se han planteado la idea de lanzar al mercado ‘remakes’ de sus viejos títulos en este nuevo aparato.

El medio Bloomberg asegura que Sony trabaja, por ejemplo, en una remake de The Last of Us, el primer juego de la franquicia que se lanzó en PS3 en 2013. Además por supuesto de lanzar The Last of Us Part 2 también en PS5 con mejores gráficos y rendimiento.

En el reporte se explica que se planteó la idea de que el remake esté en manos de Visual Art Service Group. No obstante, el periodista Jason Schreier afirma lo siguiente al respecto: “Sony nunca dio pleno crédito a la existencia del equipo o el soporte y la financiación necesarias para salir adelante en un mercado tan competitivo”.

Naughty Dog sería la empresa elegida para trabajar en la nueva versión de The Last of Us. Visual Art Service Group, por otro lado, comenzó a perder trabajadores bajo el argumento de que Sony se ha involucrado en “superproducciones millonarias exclusivas a costa de equipos más pequeños”.

Los remakes serían la gran apuesta de Sony en los siguientes años. En el reporte se explica que su desarrollo es mucho más barato y tiene un alto impacto en los jugadores más veteranos.

