No cabe duda que la PlayStation 5 cuenta con gráfico muy superiores a la generación pasada de consolas. Varios desarrolladores se han planteado la idea de lanzar al mercado ‘remakes’ de sus viejos títulos en este nuevo aparato.

El medio Bloomberg asegura que Sony trabaja, por ejemplo, en una remake de The Last of Us, el primer juego de la franquicia que se lanzó en PS3 en 2013. Además por supuesto de lanzar The Last of Us Part 2 también en PS5 con mejores gráficos y rendimiento.

En el reporte se explica que se planteó la idea de que el remake esté en manos de Visual Art Service Group. No obstante, el periodista Jason Schreier afirma lo siguiente al respecto: “Sony nunca dio pleno crédito a la existencia del equipo o el soporte y la financiación necesarias para salir adelante en un mercado tan competitivo”.

Naughty Dog sería la empresa elegida para trabajar en la nueva versión de The Last of Us. Visual Art Service Group, por otro lado, comenzó a perder trabajadores bajo el argumento de que Sony se ha involucrado en “superproducciones millonarias exclusivas a costa de equipos más pequeños”.

Los remakes serían la gran apuesta de Sony en los siguientes años. En el reporte se explica que su desarrollo es mucho más barato y tiene un alto impacto en los jugadores más veteranos.

Se anuncia Abandoned, un survival horror para PS5

Los games de la consola PlayStation 5 están a la espera del lanzamiento de nuevos juegos triple A. En el género survival horror, tenemos títulos como Resident Evil Village que se lanzará el 7 de mayo de este año en todas las consolas. Por otro lado, la empresa desarrolladora Blue Box Game Studios presentó un nuevo juego del género.

Recientemente, se presentó Abandoned, una gran apuesta por los gráficos realistas en la nueva consola de Sony. A través de YouTube, PlayStation compartió el primer avance del título.

Que no te engañen tus ojos, no se trata de un corto o una película. Realmente es posible desarrollar un juego que sea tan realista. Por supuesto, si a esto les sumas lo terrorífico de la ambientación tienes un survival horror que te pondrá los pelos de punta.

“Abandoned es un shooter de supervivencia de terror cinematográfico que emula la supervivencia realista en una perspectiva en primera persona ambientada en un entorno de mundo abierto masivo y detallado.

Si bien no queremos repasar todos los detalles del juego por el momento, queríamos darte una idea de lo que puedes esperar. El video del juego estará disponible pronto. Mientras tanto, lanzamos un avance de anuncio para Abandoned que también puede descargar en su PS5 pronto para experimentar el entorno de alta calidad en tiempo real en su consola PS5″, se lee en la descripción.

