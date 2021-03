The Witcher 3 es uno de los títulos más importantes de los últimos años. Se ha lanzado en PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch, y en 2021 llegará a las nueva generación de consolas: PS5 y Xbox Series X.

CD Projekt Red, actualmente, se ha embarcado en el desarrollo de una serie parches para mejorar la jugabilidad de Cyberpunk 2077. No obstante, no ha abandonado el proyecto de Geralt de Rivia.

A través de un comunicado, anunciaron que en 2021 se lanzará el juego para Ps5 y Xbox Series X. En la next-gen se podrá jugar a este mundo fantástico de brujos en resolución 4K, 60 frames por segundo y con tiempos de carga reducidos.

Recordemos que ambas consolas cuentan con discos duros de estado sólido para aumentar considerablemente la lectura de los juegos. Por otro lado, la desarolladora confirmó que también preparan el lanzamiento de The Witcher: Monster Slayer, el título de móviles de la franquicia.

Finalmente, en la hoja de ruta explican que todavía están desarrollando los descargables de Cyberpunk 2077, parches de rendimiento, y en una mejora gráfica y de funcionamiento en PS5 y Xbox Series X.

The Witcher 3 se lanzaría en la next-gen en 2021 según CD Projekt Red. (Foto: CD Projekt Red)

Ghost of Tsushima será adaptado al cine

Sony sigue trabajando en nuevas películas basadas en videojuegos. Recordemos que hace unas semanas atrás se confirmó a los actores que interpretarán a los protagonistas de The Last of Us, y también el proyecto de Uncharted está bastante avanzado. Pues ahora se ha confirmado un nuevo proyecto: Ghost of Tsushima.

Así es, el título triple A desarrollado por Sucker Punch también llegará a los cines. Este fue uno de los juegos más populares de 2020, inclusive se metió en varias nominaciones en The Game Awards 2020.

Chad Stahelski, el director detrás de las tres cinta de John Wick, será el encargado de la adaptación cinematográfica de Ghost of Tsushima. La historia se mantendría, por lo pronto, intacta, en donde Jin Sakai es quien busca la liberación de Tsushima.

Stahelski, Alex Young y Jason Spitz serán los productores de la película a través de la empresa 87Eleven Entertainment. A este proyecto también se han sumado Asad Qizilbash y Carter Swan, creativos de PlayStation, como productores.

“Nos encanta trabajar con socios creativos como Chad, que sienten pasión por nuestros juegos, lo que garantiza que podamos crear adaptaciones ricas que entusiasmarán a nuestros fanáticos y nuevas audiencias”, fue lo que comentó Peter Kang, líder de la desarrolladora Sucker Punch.

