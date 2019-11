Ubisoft tiene grandes para la PlayStation 5, la próxima consola de Sony. En una entrevista sobre la PS5, se ha dado a conocer que la desarrolladora lanzará cinco títulos sin especificar las fechas de salida.



Yves Guillemot, el cofundador y director ejecutivo de Ubisoft, mencionó que cinco videojuegos (tres de ellos son proyectos retrasados: Watch Dogs Legion, Gods and Monsters y Rainbow Six: Quarantine) saldrán para la PlayStation 4 y Xbox One, así como PS5 y la nueva Xbox Scarlett.



"Los cinco títulos, sí, estarán en esta generación y en la próxima generación, y aprovecharán al máximo todas las nuevas características que vienen con las máquinas, que en realidad serán extremadamente interesantes para los jugadores. Podrá descargar contenido nuevo mucho más rápido, los jugadores experimentarán mejores velocidades de cuadros, hay muchos elementos muy buenos que vendrán con estas nuevas máquinas", declaró a Game Informer sobre los lanzamientos para la PS5.



Cabe precisar que el cofundador de Ubisoft solo confirmó el desarrollo de Watch Dogs Legion, Gods and Monsters y Rainbow Six: Quarantine para Project Scarlett y PS5. Se desconoce aún cuáles serán los otros dos títulos restantes.



La PS5 saldrá al mercado para Navidad de 2020.