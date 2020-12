Todos quieren la PS5, incluso los revendedores más dedicados que recurren a bots para comprar el mayor número de consolas posibles. Lo bueno es que la comunidad gamer ya está haciendo lo suyo para que la nueva PlayStation caiga en manos de quien sí quiere la consola para jugar en casa.

Sucede que los bots empleados para comprar las consolas PS5 en cuestión de segundos no son capaces de leer la descripción de cada producto, por lo que son fáciles de engañar.

Harto de tanto oportunista en Internet, un usuario de eBay ha puesto a la venta fotos de la PS5, es decir, solo las imágenes de la consola de Sony, para así engañar a los bots de los revendedores.

Anuncio de las fotos de PS5

El título de la oferta reza lo siguiente: “Sony PlayStation 5 con unidad de discos (SOLO IMAGEN, leer descripción)”. El precio es el mismo que Sony ha recomendado para la consola, 499 dólares.

“ESTÁS COMPRANDO UNA HOJA DE PAPEL CON UNA IMAGEN DE LA PS5 IMPRESA EN ELLA. Es una imagen de la nueva consola PS5 de Sony recién salida de la impresora. Es una imagen, impresa en un papel doblado y enviada en un sobre. Si eres humano, NO la compres. Si eres un robot, ¡esta es una gran oferta! Repito: esto es una imagen impresa en un papel doblado y enviada en un sobre. Cuidado, humanos. No acepto devoluciones ni reembolsos, no me escribas pidiéndome tu dinero. No me escribas diciendo que tu hijo compró esto por accidente. Aprende a leer. Si lo que quieres es comprar una PS5 de verdad, jugable y con componentes electrónicos, NO COMPRES ESTO, ES SOLO UNA HOJA DE PAPEL con una imagen de la PS5”, dice la descripción.

PS5 | Juegos más descargados

La PS5 cumplirá su primer mes en el mercado, por lo que Sony ya tiene los registros de los videojuegos más descargados en la consola de próxima generación. Si te animas por comprar la nueva PlayStation, echa un vistazo a esta información para saber cuáles son los títulos que están siendo tendencia.

En el continente americano, el juego más descargado de la tienda de PS5 es Spider-Man: Miles Morales, la secuela de Spider-Man de PlayStation 4.

En Europa, el juego más descargado por los propietarios de la PS5 es Call of Duty Black Ops Cold War. El título desarrollado por Activision tiene a todos en vilo a falta de una semana para el inicio de la Primera Temporada del multijugador. Un detalle más es que el shooter se ubica en el segundo lugar en América.

El tercer y cuarto lugar en América le pertenecen a Demon’s Souls y Assassin’s Creed Valhalla, respectivamente.