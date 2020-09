Sony no tiene cuándo parar cuando se trata de accesorios para la PS5. Además de los audífonos y cargadores inalámbricos, la PlayStation 5 contará con un soporte que permitirá la instalación de la consola de próxima generación en la pared.

La empresa Floating Grip diseñó el soporte específicamente la PS5, cuya fecha de lanzamiento está programada para fines de 2020. El soporte fue anunciado en Amazon y aún no tiene fecha de salida.

Amazon ofrece el soporte de pared para PS5 a 19.99 libras (26.5 dólares, aproximadamente). No se sabe con precisión si es que el producto podrá ser adquirido antes o después del lanzamiento de la PS5.

Floating Grip ha lanzado un soporte similar para la antecesora de la PS5. Esta vez, la compañía promete materiales de calidad y una solución cómoda para ahorrar espacio. “Se ha diseñado con el objetivo de sostener la consola con seguridad en tu pared, sin cubrir ninguna entrada cuando esté colocada”, reza la descripción.

Oferta del soporte para la PS5 en Amazon

De momento, los interesados en este soporte para PS5 podrán hacer la reserva vía Amazon.

PS5 | State of Play

Sony no tiene contemplaciones con quienes rumorean sobre su próxima consola. La firma de Kyoto aclaró que en el próximo State of Play no sabremos nada de la PS5, por lo que no hay nada que esperar en los próximos días. De esta manera, Sony liquidó con las esperanzas de los fans en foros de Internet y redes sociales.

La filtración daba cuenta de un evento State of Play centrado en la PS5 y dedicado a los detalles técnicos de la consola, así como un vistazo al diseño final con la interfaz de usuario, precio de PS5 y la fecha de lanzamiento.

A través de un comunicado oficial, Sony indicó que esta semana los juegos y anuncios de realidad virtual serán prioridad, por lo que la PS5 seguirá siendo un misterio para todos.