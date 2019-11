PS5 y Project Scarlett tendrán una dura competencia en los próximos años. La comunidad espera a que Microsoft ofrezca una consola que puede competir en precio contra Sony. Según un ejecutivo de la compañía, esto será posible.

El jefe de Xbox, Phil Spencer, adelantó que la consola podrá competir contra la PS5 en cuestiones de precio. El anuncio es de suma importancia para atraer nuevos clientes, debido a que la Xbox One, actual consola de Microsoft, era 100 dólares más cara y menos potente que la PS4.

“Diría que un aprendizaje de la generación Xbox One es que no estaremos fuera de posición en potencia o precio”, dijo Spencer a The Verge. Sus palabras amplían aún más la competencia dentro del rubro, debido a que las consolas (PS5 y Xbox Scarlett, principalmente) estarán al mismo nivel que las PC.

Según lo comunicado en E3 2019, la conferencia más importante de la industria de videojuegos, Microsoft dijo que Project Scarlett podrá alcanzar los 8K, velocidades de fotogramas de hasta 120 en juegos, entre otras cualidades.

No hay fecha exacta para la salida de la próxima generación de la Xbox.

PS5 no es una “revolución”

Sony anunció la PlayStation 5 para finales del próximo año. Muchos analistas asumen las nuevas características técnicas de la PS5 como una revolución en el mercado de las consolas. Lo cierto es que el término exacto es “evolución” y no “revolución”, según explicó Danny Weinbaum, director del título Eastshade.

Así las cosas, lo mejor es bajarse los humos. Para Weinbaum, la PS5 significará un salto a nivel de hardware, pero no un gran cambio para lo que tenemos hoy en día con la PS4 y Xbox One. Si bien la reducción de los tiempos de carga -posible gracias al disco duro de estado sólido (SSD)- ofrecerá una mejor experiencia de juego, su impacto no será contundente en términos de rendimiento.

“Muchos juegos ya tienen todo lo que necesitan en la memoria, por lo que no afectaría mucho en este ámbito, pero será útil para los títulos de grandes mundos abiertos que requieren una constante transmisión de contenidos y assets”, dijo en una entrevista para GamingBolt.

“Creo que la adición del SSD realmente no afectará mucho el rendimiento general de un título. Principalmente reducirá los tiempos de carga. Realmente no cambiará mucho. Supongo que permitirá más objetos en la pantalla. Otra vez, creo que será una evolución, no una revolución”, agregó.