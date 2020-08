PlayStation 5 saldrá a fines de 2020. Xbox Series X tomó la iniciativa y saldrá al mercado para noviembre. Phil Spencer salió al frente para aclarar que las ventas no es el único objetivo de la empresa frente a los millones que los analistas estiman para la consola de Sony.

Hace unas semanas, el directivo de Xbox explicó que simplemente este conflicto afecta negativamente a la industria del gaming. “Esta idea de que para que la industria crezca algunas compañías deben tener éxito y otras deben fracasar... no ayuda a que los juegos alcancen el potencial que deberían”, comentó.

Pues ahora ha vuelto a la carga para evitar que la gente siga comparando a la consola Xbox Series X y PS5. Aclaró que el objetivo no es competir en cuanto a ventas con Sony sino que buscarán contar con el mejor ecosistema.

“Queremos que las personas se sientan como si fuera un miembro de Xbox. Y que la pertenencia a Xbox no se trata de un solo dispositivo, sino que pueden ser varios”, explicó Spencer. “¿Cuántas consolas vendo yo frente a cuántas consolas vende otra compañía? —Sony o Nintendo u otras empresas en su día — No somos... ese no es nuestro enfoque”, finalizó.

Cabe resaltar que Sony se enfocará en los grandes exclusivos que ellos financian como Marvel’s Spider-Man Miles Morales; mientras que Xbox busca contar con un mejor sistema y mejorar la experiencia del jugador.