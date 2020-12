¡Spotify en PS5 y Xbox Series! Esto fue lo más escuchado en consolas en 2020

Ya es costumbre echarse unas partidas en PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series con algo de música gracias a Spotify. ¿No te da curiosidad qué es lo más escuchado en consolas a lo largo de 2020? Te contamos que la plataforma de música en streaming publicó lo más oído en consolas.

Spotify publicó en un informe exclusivo para Vandal sobre cuáles fueron las canciones y géneros más escuchados en las aplicaciones para las principales consolas del mercado: PlayStation 4, PS5, Xbox One y Xbox Series. Como era de esperarse, el 2020 fue el año en el que más tiempo se ha jugado con las consolas.

Los artistas más oídos por los usuarios de PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series fueron Juice WRLD, XXXTENTACION, Travis Scott, Lil Uzi Vert y YoungBoy Never Broke Again. Los temas musicales, por su parte, son los siguientes:

Roddy Ricch - The Box

Lil Mosey - Blueberry Faygo

Travis Scott - goosebumps

DaBaby, Roddy Ricch - ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch)

Trevor Daniel - Falling

SPOTIFY | Música en España

Ya sea en PS5 o las consolas de Microsoft, los artistas más escuchados en España fueron Bad Bunny, Anuel AA, J Balvin, Myke Towers y Ozuna.

Las canciones más oídas son las siguientes:

Bizarrap, Nicki Nicole, TATOOL, Taiu, Trueno - Mamichula - con Nicki Nicole

Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia - La Jeepeta - Remix

KAROL G, Nicki Minaj - Tusa

Bad Bunny, Jowell & Randy, Ñengo Flow - Safaera

Anuel AA, J Balvin, Jhay Cortez - Medusa

PS5 | Precios más caros

El primer país con la PS5 más cara del mundo es Brasil, donde la consola de Sony cuesta 790 dólares. Perú no se queda muy lejos: el mercado nacional cotiza la máquina de entretenimiento a 748.23 dólares.

El tercer puesto de la PS5 lo tiene Chile con 660 dólares, seguido por Sudáfrica (652 dólares), Colombia (605 dólares), Rusia (587 dólares) y Suecia (584 dólares).

Hay que tomar en cuenta que la investigación de Paxful no consideró los precios de la PS5 en Argentina, donde la versión digital (sin lector óptico) supera los 900 dólares, o en Uruguay donde el monto supera los mil dólares.