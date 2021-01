Bethesda presenta ‘Indiana Jones’, un nuevo juego de la next-gen

La saga de aventuras de Uncharted y Tomb Raider ya son cosa del pasado. Han acompañado a los gamers durante la época de vida de la PlayStation 4 y Xbox One, pero ahora es tiempo de abrirle espacio a otro aventurero: Indiana Jones.

Bethesda sorprendió en las primeras semanas del 2021 con el anuncio del desarrollo de este nuevo juego. Machine Games será la empresa detrás del desarrollo y Bethesda, la empresa que fue comprada recientemente por Microsoft, se encargará de la publicación.

Machine Games ha estado detrás de varios proyectos exitosos como Wolfenstein: The New Order (2014) y Wolfenstein II: The New Colossus. A su vez, el juego de Indiana Jones contará con el apoyo de Lucasfilm Games.

Por lo pronto, se cree que se lanzará de forma exclusiva en la next-gen de consolas, PS5 y Xbox Series X. Esto se debe a que el lanzamiento está previsto para el 2022.

“Nuestro estudio está desarrollando un nuevo juego de Indiana Jones con una historia original. @MachineGames y contará con la producción ejecutiva de Todd Howard, en colaboración con @LucasfilmGames. Pasará algún tiempo antes de que tengamos más que revelar, pero estamos muy emocionados de compartir las noticias de hoy.”, se lee en el comunicado de la empresa.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.