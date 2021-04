Varios juegos de PS4 y Xbox One han actualizado sus gráficos y el rendimiento para relanzarse en la nueva generación de consolas PS5 y Xbox Series X. Recientemente, la empresa desarrolladora Respawn Entertainment anunció que trabaja en la actualización de Star Wars Jedi: Fallen Order.

Este título se lanzó el 15 de noviembre de 2019 y volverá a las consolas a mediados de 2021 pero en la next gen. El anunció llegó justo días antes de la celebración del día internacional de Star Wars (4 de mayo).

Recuerda que si ya cuentas con el juego en PlayStation 4 podrás descargar de forma gratuita el juego en PS5. Mismo procedimiento puedes realizar en la consola de Microsoft (Xbox Series X).

Por lo pronto, los encargados del título no han ofrecido detalles acerca de las mejoras gráficas que tendrá esta nueva versión. Solo han atinado a añadir que habrá “una serie de mejoras técnicas”.

Actualmente se puede jugar Star Wars Jedi: Fallen Order a 60 fps en PS5 y Xbox Series S, mientras que en la consola más potente de Microsoft se añadió la resolución dinámica de 1080p y 1440p.

Star Wars Jedi: Fallen Order ha logrado vender más de 2 millones de unidades digitales

Según Super Data, en el mes de noviembre de 2019 ha logrado alcanzar los primeros lugares de los juegos más vendidos tan solo siendo superado por Call of Duty: Modern Warfare y Pokémon: Espada y Escudo. Se han registrado más de 2.14 millones de copias vendidas para distintas plataformas.

Esta cifra coloca a Star Wars Jedi: Fallen Order como el juego más exitoso de la historia de la saga Star Wars. Si lo comparamos con la anterior entrega, Battlefront 2, podemos ver que la diferencia es abismal y la ha superado por casi el doble en ventas.

Por último, el reporte afirma que Star Wars Jedi: Fallen Order aumentó tras el éxito de la serie ‘The Mandalorian’ y la película ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’. Recordemos que el videojuego guarda relación con la trilogía creada por George Lucas.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.