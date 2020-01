Sony siempre se ha jactado de tener los mejores exclusivos en comparación con la competencia (PC y Xbox One). No obstante, parece que con el lanzamiento de PS5 cada vez más cerca el 'chip’ de la empresa ha cambiado.

La página oficial de PS Store ahora lista los juegos con las plataformas respectivas en las que se lanzará. Godfall, por ejemplo, llegará a PlayStation 5 y PC, así que la tienda virtual te lo hace saber.

¿PS5 y PC ahora son aliados? Tienda de PlayStation ahora anuncia la plataforma en la que saldrá el juego. (Foto: captura)

En el pasado esto no era así. Simplemente, Sony no te informaba acerca del lanzamiento de juegos en otras plataformas; por supuesto, no se menciona a Xbox debido a que es la competencia directa.

Aun así no parce tener problemas con PC. Recordemos que uno de sus exclusivos bandera (Death Stranding) se anunció que también legaría a ordenadores. Esta práctica parece que se verá con mayor frecuencia cuando oficialmente llegue al mercado la PS5.