Zion Williamson, del New Orleans Pelicans, fue seleccionado para la portada del videojuego NBA 2K21, que saldrá para las consolas PS5 y Xbos Series X, los próximos lanzamientos de Sony y Microsoft, respectivamente.

La portada para NBA 2K21 para las actuales consolas será Damian Lillard, del Portland Trail Blazers, pero la desarrolladora optó por una nueva cara para la PS5 y Xbox Series X para renovar la marca con toda la potencia de ambas consolas.

“Estar en la portada de NBA 2K ha sido un sueño desde que era niño y ser el primer atleta de portada de NBA 2K21 para la próxima generación de videojuegos es realmente especial”, declaró The Beast sobre su futura aparición en PS5 y Xbox Series X.

“Desde el día en que me uní al Team 2K, he querido ser parte de la cultura del baloncesto dentro y fuera de la cancha, y convertirme en portada de NBA 2K21 en las consolas de nueva generación me permite cumplir ese sueño. Estoy deseando formar parte de este fenómeno global y jugar con todos los fans de NBA 2K21”, agregó.

La PS5 y Xbox Series X saldrán al mercado a fines de 2020. No hay información sobre el precio oficial de salida.

PS5 | Críticas favorables

Ahora que tenemos más datos de la PS5, los analistas del mercado están calificando el potencial de la consola de Sony. Nick Penwarden, jefe de ingerieros de Epic Games, sí que quedó impresionado con la nueva PlayStation, calificándola de “obra maestra”.

En una entrevista para la revista oficial de PlayStation, Penwarden señaló que “la PS5 es una obra maestra en diseño de sistemas” después de haber usado el kit de desarrollo para demostrar el potencial de la máquina con el motor gráfico Real Engine 5.

“No sólo no está conduciendo a un salto gigantesco en potencia de computación y rendimiento gráfico, pero también es revolucionaria en términos de tecnología de almacenamiento y compresión de datos, permitiendo nuevos tipos de juegos y experiencias para el disfrute de sus usuarios”, agregó.