PS5 y Xbox Series X tendrán en su catálogo a Harry Potter en 2021

Hay novedades en el mundo mágico. Warner Bros. Interactive Entertainment anunciará próximamente el rumoreado RPG de Harry Potter para las consolas PS5 y Xbox Series X.

De acuerdo con Bloomberg, dos fuentes anónimas de Avalanche Software confirmaron la existencia del videojuego para PS5 y Xbox Series X, que saldrán al mercado a fines de 2020.

“Es un juego de Harry Potter de alto presupuesto que dejará a los jugadores tomar el rol de magos y deambular por una enorme recreación en mundo abierto de Hogwarts y sus áreas circundantes”, dice el periodista de Bloomberg.

A este nuevo dato se suma la confirmación de que la demo filtrada en 2018 es real.

Warner Bros. tendría el plan de anunciar la entrega de Harry Potter para PS5 y Xbox Series X en 2021. Cabe precisar que esta fecha estaba programada antes de las polémicas declaraciones de J.K. Rowling en Twitter.

PS5 | Tamaño de la consola

Hay cosas que las dos principales marcas de consolas no han podido solucionar. Tanto PlayStation y Xbox tuvieron problemas para mejorar los FPS de sus juegos. La limitación de hardware y refrigeración hacía que el catálogo de PS4 y Xbox One no sean más exigentes para los diseños en 60 FPS.

Para la nueva generación del gaming parece que esto cambiará. Xbox presentó la apariencia de su nueva consola. En esta ocasión optaron por una versión en vertical para mejorar la refrigeración.

A su vez, Sony compartió su consola en vertical, la cual sería mucho más grande con respecto a la PS4. Matt MacLaurin, vicepresidente de diseño de experiencia de usuario en PlayStation, contestó sobre el gran tamaño del aparato.