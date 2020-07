Continúan las novedades de la PS5 y Xbox Series X. Ahora, la editora Team17 y la desarrolladora Ghost Town Games anunciaron la próxima salida del Overcooked! All You Can Eat, una versión especial que recopila lo mejor de la saga, para las nuevas consolas de Microsoft y Sony.

Overcooked! All You Can Eat viene a ser la recopilación remasterizada de los dos juegos de la saga, por lo que podremos disfrutar de la aventura culinaria en resolución 4K y 60 FPS . A esto suma la reducción de los tiempos de carga gracias al hardware de la PS5 y Xbox Series X.

Cabe precisar que Overcooked! All You Can Eat tendrá todo el contenido adicional de sus juegos originales, que vendrá a ser más de 200 niveles con más de 120 chefs. A esto se suma nuevos modos de juegos y características únicas para las consolas PS5 y Xbox Series X.

Lo más interesante de Overcooked! All You Can Eat en PS5 y Xbox Series X es que podrás jugar online de manera cruzada. Sin importar la consola que tengas, los gamers podrán disfrutar de las mismas partidas.

PS5 | Spider-Man

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales es uno de los juegos más esperados para PS5. Las expectativas son altas e Insomniac Games sabe cómo alimentar la curiosidad de los jugadores. La desarrolladora anunció que el título tendrá una resolución de 4K y 60 FPS.

El anuncio de Insomiac fue hecha en Twitter. “Pasea por la ciudad como nunca antes en PS5 con un modo opcional de rendimiento 4K / 60 FPS”, reza el tuit.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales continuará en PS5 la historia del DLC The City That Never Sleeps, durante el cual Miles Morales es mordido por una araña genéticamente mejorada y adquiere poderes similares a los de Peter Parker.