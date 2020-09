PS5 y Xbox Series X tendrán una versión mejorada de “The Witcher 3″

Aumenta el catálogo de los juegos que llegarán a PlayStation 5 (PS5) y Xbox Series X. The Witcher 3 estará disponible en las consolas de próxima generación con “mejoras visuales y técnicas”. Lo mejor es que los actuales propietarios del título en PS4 y Xbox One no tendrán que gastar nada para adquirir esta versión.

La desarrolladora CD Projekt RED comunicó que The Witcher 3, además de su próxima para PS5 y Xbox Series X, podrá ser descargado en PC. Dicha versión tendrá varias mejoras como la reducción de los tiempos de carga y gráficos con soporte a trazado de rayos (ray tracing).

“La actualización [de versión del juego] funcionará con cualquier copia física o digital de The Witcher 3: Wild Hunt para Xbox One, PC o PlayStation 4, incluyendo la versión base del juego o sus ediciones Game of the Year / Complete Edition”, señalaron en el portal Kotaku.

Si tienes el juego para las actuales consolas, la actualización a la nueva versión mejorada para PS5 y Xbox Series X no requerirá la versión completa con todos los DLC de The Witcher 3. Lo que no sabemos es si las partidas guardadas se conservarán en la actualización.

PS5 | Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 causará sensación en las próximas fechas. Mientras pasan los meses, y el lanzamiento de la PlayStation 5 (PS5) y Xbox Series X se hace sentir, la comunidad tiene dudas sobre el precio para las máquinas de próxima generación. La desarrolladora del mundo abierto postapocalíptico tiene una respuesta oficial.

De acuerdo con la empresa polaca CD Projekt, Cyberpunk 2077 no incrementará su precio para PS5 ni Xbox Series X. La decisión resulta un alivio para la comunidad gamer, debido a que varias otras desarrolladoras confirmaron el aumento de sus títulos para las nuevas consolas.

El vicepresidente de desarrollo de negocios de CD Projekt, Michal Nowakowski, declaró que el precio de 60 dólares no será cambiado para la PS5 ni Xbox Series X.