Las consolas de videojuegos se dividen por generaciones. En este momento, nos encontramos en el paso de la PS4 a PlayStation 5, una consola que cuenta con hardware y software muy superior a su predecesora. Uno de los motivos por el cual Sony decide que es momento de dar un salto generacional es por la limitación del procesador gráfico.

Millones de gamers ya disfrutan de los gráficos y la potencia de la consola de nueva generación, pero hay algunos elementos en los que todavía el aparato no ha innovado. PC gaming mantiene una ventaja en cuando a los frames por segundo que pueden alcanzar las tarjetas gráficas y también en la memoria interna.

Por este motivo, te compartimos algunos detalles acerca de la PS6. Todas las características que Sony podría incluir esta nueva consola, la posible fecha de venta y también un precio tentativo de lanzamiento.

¿Cuándo se venderá la PS6?

La consola PlayStation 6 todavía es un aparato que tardará en llegar a los mercados. En el año 2007, Sony puso a la venta la PS3, la cual tuvo cerca de seis años de dominio en el mercado hasta la llegada de la PS4.

Esta última consola ha estado a la venta hasta ahora, pese a que la PS5 fue lanzada en 2020. El lapso de tiempo en el que Sony determina el final de una generación es de cerca de 6 a 7 años. No obstante, la PS5 todavía podría contar con una versión Pro que cuente con mejores prestaciones para acoplarse al avance de la tecnología de gráficas y procesadores.

Por este motivo, se estila que la PS6 se pondrá a la venta después de 2027.

¿Qué características y componentes tendría la PS6?

No hay que ser un genio de la tecnología para saber hacia dónde apuntaría Sony con respecto a la mejora de la PS5 en una nueva generación. Este aparato no cuenta con la tecnología Bluethooth para conectar audífonos no oficiales de Sony, este sería uno de los cambios más importantes en una consola PS6.

A su vez, la vibración háptica se mantendría en el mando Dualsense, ya que ha sido uno de los elementos que mejor ha tenido en la comunidad. Sería un gran avance si la compañía incluye la tecnología de carga inalámbrica con los mandos y aún mejor si se pueden poner encima de la consola para que carguen mientras que no estamos en una sesión de juego.

4K y 60 fps

En este momento, con la PS5 debemos elegir entre el modo rendimiento o el de mejores gráficos con algunos juegos. Tras muchas generaciones de consolas, la PS6 podría ser la primera en tener soporte estable de 60fps a 4K de resolución y en caso de querer ir más lejos, quizás forzar los 120 fps en títulos que no pídan tanto rendimiento de los procesadores.

Todo dependerá de los nuevos productos de AMD, ya que Sony trabaja con esa marca para sus procesadores. A su vez, será de suma importancia la refrigeración interna.

Precio de la PS6

Sony ha sido consistente en cuanto al precio de las dos pasadas consolas: 399 dólares. Recordemos que la PS4 ha bajado mucho de precio en las tiendas debido a que se trata ya de un aparato con muchos años en el mercado. La PS6 no sería la excepción, quizás solo se incremente el precio en 100 dólares como máximo.

