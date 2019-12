¡Qué tal aguante! El streamer de Twitch Andrew “GiantWaffle” Bodine impuso la marca de 570 horas jugando de videojuegos, una hazaña que demandó un mes de maratónicas sesiones frente al televisor.

Para evitar los peligros del estrés, GiantWaffle se dedicó a jugar 19 horas todos los días en Twitch durante un mes. Se detuvo cuando alcanzó la marca mundial con 572 horas, superando así a HayBigs (569), ItsArmand (566), Edison Park (541) y Zizaran (506.5).

No pienses que “GiantWaffle” logró su meta con un único videojuego en Twitch. A lo largo del mes, él se echó unas partidas de Red Dead Redemption 2, Luigi’s Mansion 3, Escape From Tarkov, Rocket League, Factorio y Rainbow Six Siege. También jugó Death Stranding y lo concluyó en casi 30 horas.

30 Days. Thirty 19 Hour streams in a row. 570+ Hours Streamed. 3 Million Hours Watched. 10,000+ Subs.



Streamvember 2019 is COMPLETE! TIME TO SLEEP! <# pic.twitter.com/8F87hBTlfP — GiantWaffle (@GiantWaffle) December 1, 2019

“Transmitir 19 horas al día no es saludable”, dijo Bodine a Gizmodo. “Es muy obvio y lo sé muy bien. Pero cuando se pone en perspectiva, muchas personas que intentan batir récords se esfuerzan hasta el límite de maneras que no se consideran saludables. No es fácil. Nunca fue algo que iba a resultar sencillo”.

¿Te animas a romper la misma marca?