Red Dead Redemption 2 fue todo un éxito en ventas. El título de Rockstar Games se lanzó al mercado en diciembre de 2019 a PC, PS4 y Xbox One; desde entonces, millones de jugadores en todo el mundo han disfrutado del mundo abierto y están a la espera del anuncio del siguiente gran proyecto de la compañía.

Gtand Theft Auto 6 ya ha confirmado su desarrollo, pero posiblemente veamos otros títulos antes que este. Los recientes rumores indican que la empresa desarrolladora estaría trabajando en el remaster o remake de la primera entrega de Red Dead Redemption.

En el sistema de suscripción PS Plus Premium, Sony ha añadido un extenso catálogo de videojuegos de la consola PS3 bajo el modelo de acceso libre. Red Dead Redemption es uno de los que estaba en PS Now y pasó a PS Plus junto a su DLC o descargable Undead Nightmare.

Ambos dejarán el servicio el 17 de octubre y se espera que en esa fecha se realice un importante anuncio. Según insiders, podríamos ver las primeras imágenes de Red Dead Redemption Remaster.

Recordemos que también hemos visto que la desarrollara ha lanzado Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, una compilación de tres videojuegos de la franquicia con gráficos mejorados.

Traíler de Red Dead Redemption

