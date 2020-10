Resident Evil tendrá una nueva oportunidad en la pantalla grande. Capcom y Constantin Film, la misma productora de la primera saga con la actriz Milla Jovovich, anunció una nueva cinta basada en la popular franquicia de videojuegos.

La nueva película de Resident Evil será una historia original ambientada en el año 1998 en Raccoon City. Johannes Roberts, conocido por sus películas 47 Meters Down y The Strangers: Prey at Night, será el director del proyecto.

“Con esta película quiero regresar a los primeros dos juegos y recrear esa experiencia terrorífica y visceral que tuve cuando los jugué, mientras al mismo tiempo contar una historia humana acerca de un pequeño pueblo estadounidense moribundo, que se sienta relevante para las audiencias de hoy en día”, señaló Roberts.

La nueva obra cinematográfica de Resident Evil será fiel con los personajes. La productora, incluso, dio a conocer la lista de actores que interpretarán a Jill Valentine, Chris Redfield, Claire Redfield y Leon, entre otros.

La primera saga de películas de Resident Evil tuvo una propuesta original según avanzaban las entregas dirigidas por Paul W.S. Anderson. El elenco estaba conformado por Milla Jovovich, Ali Larter, Sienna Guillory y Iain Glen.

Resident Evil en Netflix

Los amantes de los videojuegos de Resident Evil celebraron la decisión de Netflix. La plataforma de series y películas estrenará una producción animada basada en el universo de terror bajo el nombre “Resident Evil: La tiniebla infinita”.

Según lo que se puede ver en el tráiler, se trata de una serie de animación 3D que emulará varios elementos de los clásicos videojuegos de las primeras consolas de PlayStation. Capcom se ha involucrado en la producción para que la historia vaya acorde con la trama original.

“'Resident Evil: La tiniebla infinita' es una serie de terror con un toque de ciencia ficción basada en la saga de videojuegos de Capcom. Estreno en 2021. Solo en Netflix.”, se lee en la descripción de la serie.

La serie se estrenará en el 2021, todavía no cuenta con fecha oficial de estreno.