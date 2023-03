Desde streamers hasta líderes de proyectos en la industria de la tecnología, el rostro de mujer ha estado presente y visible. Pero no ha sido así durante todos estos años, sino que ha sido una lucha constante de ellas por buscar visibilidad o integrar los equipos de desarrollo.

Karen Cepeda, Country Manager Componentes de AMD Perú, habló con diario Depor acerca de cómo es el panorama actual del rol de la mujer en el gaming y comparte algunos consejos con aquellas que desean sumarse.

Karen Cepeda, Country Manager Componentes de AMD Perú.

¿Qué rol crees que cumple la mujer dentro de la industria de la tecnología?

Puedo resaltar el ejemplo del líder que tenemos es Lisa Su, nuestra directora y SEO en AMD, que viene trabajando más de once años con nosotros y más de nueve viene liderando a la empresa. Ese es mi ejemplo a seguir. Igual, yo vengo trabajando doce años, de los cuales 10 lidero a Perú. No solo en AMD, sino que podemos tener varios ejemplos en diferentes figuras conocidas como la SEO de YouTube, en Samsung y otras empresas en donde lideramos las mujeres. Yo vengo trabajando en tecnología aproximadamente por 20 años, de los cuales la mayor parte fue en AMD y siempre me ha tocado chocar con retos para llegar a mis objetivos, encargos que solo han sido hombres y lo he logrado satisfactoriamente. Pero siempre hay trabas. De hace 20 años a la actualidad ha cambiado mucho, en tanto darle preferencia a las mujeres porque ahora ya no estamos en una competencia, nos ven igual a ambos. Pueden cubrir un puesto, tanto un hombre como una mujer, definitivamente. Ha mejorado bastante.

En el tema de videojuegos, también se ve eso. Tenemos equipos liderados por mujeres en los eSports, aunque sí he observado en eventos que todavía no le dan prioridad o no le dan la importancia que tiene una mujer en el mundo de los eSports.

¿Cuáles son los desafíos que una mujer ha tenido que afrontar en la industria de la tecnología y qué ha hecho AMD para fomentar la diversidad?

Nosotros, en AMD, vemos al hombre y a la mujer de igual forma. Si necesitamos apoyar a un equipo masculino o femenino, los dos son iguales. Vemos otras virtudes de cada equipo, como su potencial de juego, potencial de jugadores. Nunca resaltamos un sexo sobre el otro. Es una muy buena ventaja de AMD frente a los equipos. Esto es frente a los eSports.

En cuanto a Streaming y creadores de contenido, tenemos muchas mujeres trabajando en nuestra empresa porque valoramos el trabajo arduo que tienen.

En cuanto a cuánto hemos tenido que afrontar, y me incluyo, es la prioridad de que a veces los altos ejecutivos o las personas que te van a contratar son hombres. Todavía existe un poco de machismo que no cambia o mejora. Es lo más resaltante que podemos observar. Pero, como te repito, ha cambiado bastante porque he observado en diferentes marcas de tecnología lideradas por hombres que no tienen problemas en contratar mujeres.

¿Qué medidas toma AMD frente a estos casos?

Nosotros no tenemos estos problemas. Nuestros empleados están distribuidos en un 45% o 50% que somos mujeres y los demás hombres. Mejoramos nuestra actitud con las mujeres, apoyando a los equipos de eSports. Cuando vamos a los eventos siempre se acercan chicas, inclusive en Perú hemos tenido a una de las mejores en el campo del streaming como Antonella Aservi.

¿Qué consejo le darías a una mujer que desea ingresar a la industria de la tecnología, eSports o entretenimiento?

El principal consejo que les daría es que no caigan. A veces van a chocar con paredes, el machismo que todavía existe o la falta de confianza que todavía nos tienen. Sigamos avanzando para que nos midan igual. A seguir luchando por nuestros sueños y lo que queremos conseguir. Ya sea desde un equipo de eSports o de fútbol. Nosotras podemos hacer lo que queramos. Si necesitamos ayuda, hay que buscarla, ya sea en un hombre o una mujer. Hay excelentes hombres que pueden apoyarte en lo que deseas conseguir.

¿Cómo crees que una mujer debe afrontar los mensajes tóxicos en los videojuegos online?

Sí, lo he visto en varios streamings. Algunos hombres nos ven como un símbolo, no nos ven como un ser humano y van directo a las bromas. Eso hace que uno avance más, las mujeres somos tercas; apenas nos dices algo, lo vamos a mejorar. Les aconsejaría que no tomen importancia, solo hay que darle importancia a lo que te suma, no en lo que te resta.

He visto varios comentarios en los en vivos de las chicas. He visto cómo tratan a las chicas (que trabajan para AMD); ella hace caso omiso y sigue adelante con los buenos comentarios.

¿Qué eventos tiene en el calendario AMD?

Hemos retomado las activaciones en Perú. Por la pandemia no se retomaron algunas actividades. Hemos venido de participar en un evento gaming en Arequipa. Me indicaron que también va a haber en Lima. Siempre apoyamos a este tipo de actividades.

En cuanto a productos, recién hemos lanzado nuestra serie 7000 X3D que es espectacular estos productos para la comunidad gamer. Nos han recibido muy bien con el producto, como en las actividades. No solo tenemos la serie 7000 en procesadores, sino también en tarjetas gráficas.

¿Cómo ves el futuro de las mujeres en la industria de la tecnología?

El futuro lo veo bien. Es necesario avanzar en algunos aspectos. Como jefa de equipos siempre observo las virtudes que tienen las personas, que tienen las mujeres para conseguir lo que desean en sus diferentes puestos de trabajo. No solo en eSports, sino como administradora, contadora o cualquier cargo que pueda conseguir. En nuestro equipo de trabajo de Perú solo tenemos un hombre, Cesar Michilerio. Tenemos mujeres muy valiosas en cargos muy altos y sabemos que podemos darle muchas oportunidades a ellas.

