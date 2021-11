Si cuentas con la plataforma de Riot Games en PC puedes encontrar la larga lista de títulos que la empresa ha ido publicando en los últimos años. A League of Legends se le suma Legends of Runeterra, Wild Rift, VALORANT y Teamfight Tactics.

No obstante, no son los únicos juegos de la compañía. A través del programa Riot Forge, han publicado Hextech Mayhem, un título de plataforma que basa su jugabilidad en la música y el ritmo, y Ruined King: A League of Legends Story.

Este último es un RPG desarrollado por Airship Syndicate y publicado por Riot Games. Varios personajes de la Islas de las Sombras se unen a Braum, Yasuo y Ahri para luchar contra poderosas criaturas que atacan Runeterra.

“Una niebla negra misteriosa y mortal se está extendiendo desde las Islas de la Sombra y amenaza con apoderarse de toda Runaterra. Reúne a un grupo de campeones de League of Legends para luchar contra Ruination y descubrir los secretos de la niebla en Ruined King: A League of Legends Story. Explora Runaterra en este juego de rol inmersivo por turnos de Airship Syndicate”, se lee en la descripción del juego.

Ya se encuentra disponible en todas las consolas: PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC. El precio en Steam es de 79,95 soles y en este momento se encuentra entre los juegos con críticas “Mayormente positivas.

Descarga aquí Ruined King en Steam.

