No cabe duda que los streamers de Twitch y YouTube tienen un importante impacto en la comunidad gamer. Hace unos meses, vimos como Among Us y Fall Guys se convirtieron en los títulos de moda. Pues ahora es el turno de Rust.

La comunidad de habla inglesa fue la inició esta nueva tendencia en Twitch y los streamers de habla hispana han lanzado su propio servidor. Importantes influencers como ElRubius, Ibai o Auronplay ya suman más de un millón de usuarios viendo sus directos.

Este juego se lanzó originalmente en el 2018 pero ha tenido una nueva vida en el 2020 con los streamers y con las recientes actualizaciones. ¿Deseas probarlo? Pues antes deberás conocer los requisitos mínimos y recomendados.

Requisitos mínimos para jugar a Rust en PC

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

SO : Windows 8.1 64bit

: Windows 8.1 64bit Procesador : Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 o mejor

: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 o mejor Memoria : 10 GB de RAM

: 10 GB de RAM Gráficos : GTX 670 2GB / AMD R9 280 mejor

: GTX 670 2GB / AMD R9 280 mejor DirectX : Versión 11

: Versión 11 Red : Conexión de banda ancha a Internet

: Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento : 20 GB de espacio disponible

: 20 GB de espacio disponible Notas adicionales: SSD es muy recomendable para reducir los tiempos de carga más largos respecto al promedio.

Requisitos recomendados para jugar a Rust en PC

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

SO : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit Procesador : Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1600 Memoria : 16 GB de RAM

: 16 GB de RAM Gráficos : GTX 980 / AMD R9 Fury

: GTX 980 / AMD R9 Fury DirectX : Versión 12

: Versión 12 Red : Conexión de banda ancha a Internet

: Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento : 20 GB de espacio disponible

: 20 GB de espacio disponible Notas adicionales: SSD altamente recomendado.

Rust es un juego de supervivencia en donde los jugadores deben administrar los recursos del mapa. La gran dificultad es vivir o compartir la jugabilidad con otros jugadores que pueden hacerte daño o robarte.

Recuerda que los refugios son los únicos lugares seguros. Si invitas a alguien quizás puede traicionarte y quedarse con tus objetos. Comenzarás con palos y piedras y llegas a tener hasta lanzacohetes.