Cuando escuchamos hablar de la mítica desarrolladora japonesa SEGA, inmediatamente la relacionamos con Sonic, el erizo mas famoso del mundo de mundo de los videojuegos. Sin embargo, Sonic no es la única franquicia famosa dentro del repertorio de esta casa.

Historia

Pues en el año 1999 vio por primera vez la luz Samba de Amigo, un título del género de ritmo musical que apareció por primera vez en la recordada Sega Dreamcast y que invitaba a los jugadores a seguir el ritmo de diversas canciones mediante el movimiento de dos maracas.

Inicialmente el título fue pensado para ser jugado en máquinas de arcade, pero más tarde migro a las consolas de sobremesa con una gran aceptación, tanto en las tierras niponas como en este lado del charco.

El mono Amigo

En Samba de Amigo nos ponemos en el control de Amigo, un expresivo e hiperactivo mono de color anaranjado que gusta de comer bananas y tocar sus maracas al ritmo de las más frenéticas melodías, que van desde la samba brasilera, el género urbano, y llegando inclusive llegando a los géneros electro y algunas tonadas de rock.

Samba de Amigo: Party Central es la ultima entrega de esta disparatada y fiestera entrega, protagonizada nuevamente por el mono Amigo y compañía. Desarrollada, producida por SEGA, distribuido por Plaion, y lanzado para Nintendo Switch.

Esta nueva entrega de la serie Samba de Amigo, viene con una serie de adiciones que van mas acorde con el enfoque “Party Game”. Tomando en cuenta que incluye modos de juego para uno y dos jugadores, modos de hasta cuatro en red local y un modo de eliminación mundial, también una serie de minijuegos para ser disfrutado con amigos en casa.

Estilo

Las mecánicas de juego en Samba de Amigo: Party Central son bastante simples. Se deben tocar un par de maracas y hacer coincidir el movimiento y la ubicación con las indicaciones y bases rítmicas de una serie de canciones, mientras nuestro ágil “Amigo” realiza sus movimientos de baile.

Se deben agitar los controles de la Nintendo Switch, los Joy-cons, a modo de maracas hasta en tres diferentes alturas las cuales van desde arriba, medio y abajo. Esto tanto para la maraca izquierda y derecha.

Dependiendo de la canción y la tonada el titulo nos pedirá que agitemos las maracas ya sea ambas a la vez o solo una, también agitarlas una sola vez o constantemente. Todo esto mientras se va manteniendo la cuenta de los aciertos y se incremente el puntaje en pantalla.

El título también permite compatibilidad con el Nintendo pro controller si lo que se busca es no jugar con ambos Joy-cons.

Dentro de los modos de juego principales de Samba de Amigo: Party Central, se encuentra el modo Juego Rítmico que vendría a ser el modo estándar de juego para un solo jugador; el modo Fiesta Mundial, que se presenta como un modo de eliminación, donde 20 jugadores irán compitiendo y solo los mejores puntajes serán admitidos en la siguiente ronda. Y así sucesivamente hasta llegar a un solo ganador. El clásico modo de Versus, llamado Fiesta para dos, el cual incluye un modo Prueba de Amor, un modo cooperativo donde dos jugadores participaran agitando sus maracas, tratando de coincidir en el mayor número de movimientos de una canción. Dependiendo del resultado final se dará una pequeña evaluación de compatibilidad como pareja. Un modo interesante y que puede ser disfrutable entre amigos en casa.

A estos también se suman el clásico duelo y el juego rítmico en versión de dos jugadores la cual incluye una ruleta de castigo para el perdedor.

Detalles

Con respecto a los minijuegos, Samba de Amigo: Party Central presenta tres tipos de enfrentamientos, estos son: una partida de baseball, donde hay que batear una cantidad de pequeñas pelotas; una partida de ejercicios, donde hay que realizar una serie de sentadillas y saltos al compás de la música y por último un modo llamado Izquierda y Derecha, lo cual eleva la dificultad del título requiriendo movimientos específicos agitando las maracas con la mano derecha e izquierda.

Y por último dentro de los modos de juego Samba de Amigo: Party Central nos presenta StreaminGo, un modo que simula ser una plataforma de streaming, y nos invita a competir a través de diversos retos mientras amasamos una gran cantidad de seguidores. Buscando llegar a la cima como embajadores de la plataforma.

Un modo interesante que planta interesantes niveles de reto dentro del título, a su vez que se ira actualizando y desbloqueando conforme a la progresión de cada jugador.

El titulo también cuenta con un sistema de progresión por niveles el cual ira desbloqueando una serie de ítems cosméticos para Amigo. También se cuenta con una pequeña tienda donde comprar desde trajes, maracas, sombreros y sonidos.

Al ser un titulo de Sega y al ser el mono Amigo y Sonic colegas, el título no podía dejar de presentarnos una interesante colaboración entre el equipo del erizo mas veloz de los videojuegos, incluyendo no solo trajes de Sonic y Tails, tonadas y maracas, sino también ítems cosméticos de las franquicias Monkey ball y Space Channel N°5, viejos conocidos de SEGA (esto último a través del Deluxe Upgrade pack o adquiridos por separado en la tienda).

Multijugador

Con respecto al modo en línea, Samba de Amigo: Party Central, presenta una organización de juego por medio de salas, que van desde públicas y privadas. Estas ultimas administradas por medio de contraseñas. Aunque hubiese sido recomendado que el titulo cuente con sistema de Matchmaking, al ser algo lento el esperar que se llene una sala.

Gráficos y sonido

Con respecto al apartado técnico, el titulo cuenta con gráficos en 3D y un enfoque de cartoon, con una paleta de colores conformada por colores vivos, resplandores y brillos, propios de un buen título de fiesta.

El titulo es disfrutable tanto en modo portátil como en sobre mesa, sin diferencias muy evidentes con respecto a los fotogramas por segundo o FPS.

Con respecto al apartado musical, el título de SEGA presenta un muy interesante repertorio, que encierra géneros musicales para varios gustos y preferencias musicales.

Estos van desde Azukita con Steve Aoki y Play-N-Skillz con Daddy Yankee y Elvis Crespo, Bang-Bang de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj, La Copa de la Vida de Ricky Martin, Tik Tok de Kesha, Tu y Yo de Marshmello, e incluyendo clásicos como Karma Chameleon, La Bamba, Macarena y I Will Survive de Gloria Gaynor.

A todo esto, la versión Deluxe incluyen paquetes de canciones de Sonic, como Reach for the Stars de Sonic Colours, I´m Here de Sonic Frontiers y Open you heart de Sonic Adventure. Tambien un paquete de canciones en japonés como Kaikai Kitan, Matsukensamba y King de Hatsune Miku. Packs que también pueden ser adquiridos por separados a través de la Nintendo Store.

Conclusión

Samba de Amigo: Party Central llega a las consolas de Nintendo como un título enfocado en las fiestas casuales. Con una variedad en los modos de juego, un apartado local con coleccionables, duelos y cooperativos que no requieren conexión a internet. El modo de StreaminGo que expande el juego a través de retos predefinidos. Con respecto al modo online, este pudo agilizarse mejor a través de un buen matchmaking.

Otro punto por mejorar es con respecto a la falta de personalización del segundo personaje en las partidas de duelo o Prueba de Amor. Siendo solo posible editar al mono Amigo.

Un titulo con buen repertorio y variedad de canciones, coleccionables estéticos y modos de juego con soporte para Joycons y pro controller. Un videojuego que se recomienda tanto a los seguidores de la franquicia como para los jugadores casuales que disfrutan de un buen party game en casa. Aunque se espera soporte constante y mas actualizaciones por parte de SEGA, es un título recomendado sobre todo si se tiene niños en casa. Eso si, es casi obligatorio utilizar los straps (cordones de los controles) de los Joy-cons, así evitar incidentes al agitar las maracas.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: SEGA

• GÉNERO: Acción, Ritmo, Música

• DISTRIBUIDOR: SEGA

• PUNTAJE: 8

