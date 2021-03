Probamos la cámara del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G y te contamos sobre la función Perspectiva de Director

La cámara del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ha obtenido buenas críticas por su potencia y fidelidad. Además de imágenes equilibradas y con excelente resolución, el software ofrece herramientas útiles que permitirán a los usuarios ahorrar varias horas en programas de edición como Premier o Vegas. Me refiero a la Perspectiva de Director, una función que sirve para hacer cambios de cámara en plena grabación.

Por norma general, la Perspectiva de Director emplea las cámaras principales y la selfie en simultáneo, y el sistema ofrece tres tipos de vista.

La “imagen en imagen” consiste en tener una ventana flotante encima de otra gran imagen. Puedes elegir si en la ventana quieres que se vea la cámara selfie o la principal, así como hacer tres aumentos con la cámara principal. Lo interesante es que puedes hacer todas las configuraciones mientras grabas, incluso mover la ventana, y todo quedará registrado en el clip.

De ahí tenemos la vista “Dividida”, la cual consiste en dividir la pantalla a la mitad para que se grabe en simultáneo la cámara delantera y trasera. Puedes elegir qué imagen quieres que vaya en cada parte, pero no alterar la distribución. Al igual que la función anterior, los usuarios pueden hacer zoom con el lente principal y hacer las configuraciones durante la grabación.

SAMSUNG GALAXY S21 | Perspectiva de Cámara

Por último está la vista “Única”, es decir, solo hay una gran imagen y el usuario puede decidir cuál cámara quiere que se active durante el registro. También puedes hacer tres acercamientos con la cámara principal.

En el menú de Ajustes, la Perspectiva de Director cuenta con HDR y la opción de videos de alta eficiencia, así como líneas guía y etiquetas de ubicación. Lo que sí no podrás hacer es aplicar el rastreo con enfoque automático.

He tratado de averiguar si es que el audio en la Perspectiva de Director puede ser captado con un micrófono externo, pero no tuve resultados. Desde Samsung me explicaron que la función no registra audio mediante micrófono externo, algo que sí puedes hacer a través de Video Profesional.

