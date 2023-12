Una de las grandes sorpresas que nos dejó el último The Game Awards de este año fue el anuncio de Marvel´s Blade, un nuevo título de acción y aventura el cual estará basado en el personaje de la Marvel.

Y con relación al nuevo videojuego del cazavampiros, ya se pueden apreciar los primeros artes conceptuales en los que estará inspirado el título que viene siendo desarrollado por Arkane Lyon, el mismo estudio de Dishonored 2 y Deathloop. Fuera de esto, y como podemos apeciar en los artes, será un videojuego en tercera persona el cual se desarrollará en la ciudad de la eterna luz, París.

Detalles aparte, estos artes fueron compartidos en la cuenta de Twitter de Sebastien Mitton, codirector de arte en Arkane Lyon.

Ahora bien, este arte no nos permite tener pista alguna acerca del sistema de juego o mecánicas del título, aunque si podemos tener claro lo que será el tono que tendrá este, y a la apariencia que tendrán los vampiros a los que haremos frente.

Marvel´s Blade aún no cuenta con una fecha de lanzamiento oficial, y según lo visto su desarrollo no está muy avanzado, por lo que es más que seguro que lo veamos en algún momento del 2025. Por otro lado, no se ha revelado a que plataformas llegará, pero teniendo presente que Arkane Lyon es parte de Bethesda y esta es de Microsoft, lo más seguro es que llegue a Xbox y PC.

Tráiler de Marvel´s Blade