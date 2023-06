Marvel Studios por fin abordará el elefante en la habitación. Con el estreno de la primera película de Capitana Marvel, se reveló que los Skrulls llegaron a la Tierra como refugiados, con la promesa de que algún día tendrían un planeta propio. Sin embargo, desde entonces no se ha hablado nada al respecto. Reciente con el estreno de Secret Invasion, veremos cuál ha sido su integración con los humanos.

Si deseas un spoiler, quizás debes saber que la relación no es nada buena. Nick Fury escapó de la Tierra para cumplir una misión secreta en el espacio, pero esto fue interpretado como una deserción de la misión original que tenía con los Skrulls.

Así es como lo explica Maria Hill en el más reciente clip que ha compartido Marvel Studios. “¿Te vas a mudar?”, pregunta Hilla en su encuentro con su ex jefe. “No lo he decidido”, replica Fury. “El Fury que conocí siempre estaba adelantado tres pasos”, sentenció la agente.

Primeras críticas de Secret Invasion

Recién el 21 de junio se estrenará la serie en la plataforma de streaming Disney Plus. Sin embargo, ya se comparten los primeros comentarios en Rotten Tomatoes y el puntaje, pese a ser bajo, es bastante bueno para ser solo los primeros días.

Actualmente, cuenta con un 68 sobre 100 y se espera que siga subiendo cuanto más críticas lleguen. Las opiniones y puntaje de los fans se actualizarán recién una semana después del estreno oficial.

Secret Invasion debuta en Rotten Tomatoes con un 65 sobre 100

“Es lo suficientemente divertido. Este es un espectáculo de Marvel, después de todo, lo que significa que es un asunto elegante y pulido que avanza rápidamente, arrojando huevos de Pascua y zingers con abandono para que los fanáticos lo disfruten”, Vicky Jessup, London Evening Standard.

“Como uno de los proyectos más maduros del MCU hasta la fecha, Secret Invasion es un drama fascinante y tenso que regala a sus actores material de peso y alienta a su audiencia a mirar más allá del brillo del superhéroe”, Richard Newby, revista Empire.

“Jackson solía llevar un dinamismo grosero incluso a sus partes más oscuras. Aquí, parece tan harto de la fórmula de Marvel como un segmento creciente de la audiencia”, Ed Power, Daily Telegraph (Reino Unido).

“El listón se ha elevado tanto en términos de lo que los fanáticos del género deben esperar de los programas de transmisión que Secret Invasion se siente un poco tarde. Los guiones son flácidos, las imágenes sin inspiración”, Meghan O’Keefe, Decisora.

“Secret Invasion es una prueba de que el MCU puede contar historias más maduras, pero subraya por qué es importante para la franquicia encontrar un término medio más equilibrado y feliz entre las historias que se desarrollan en la pantalla grande y en Disney+”, Maggie Lovitt, Millennial Falcon Reseñas.

“Prepárate para grandes sorpresas desde el principio, villanos seductores y secretos asombrosos por desentrañar. En cuanto a cualquier otra cosa que quede por decir... nuestros labios están sellados”, Sabrina Barr, metro.co.uk.

