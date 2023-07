Two Point Campus, el popular videojuego de simulación, celebra su primer aniversario con una serie de emocionantes ofertas y sorpresas. Desde el 27 hasta el 31 de julio, el juego estará disponible para jugar de manera gratuita en la plataforma de Steam, permitiendo a los jugadores disfrutar de una experiencia académica única sin tener que preocuparse por los costos de matrícula.

Los jugadores podrán sumergirse en los lujosos patios y las laberínticas salas de estudio de Two Point, además de tener la posibilidad de construir robots gigantes y enseñar a sus alumnos. Para aquellos que deseen continuar la aventura más allá de la prueba gratuita, el juego tendrá un impresionante descuento del 50% desde el 27 de julio hasta el 11 de agosto en Steam, el mayor descuento que la compañía ha ofrecido hasta la fecha.

Además, para aquellos que buscan enriquecer su experiencia de juego, se lanzará The Brainy Bundle en Steam a un costo de $26.53. Este paquete incluye el juego base de Two Point Campus, el DLC Space Academy, el DLC School Spirits y el DLC de la banda sonora oficial de Two Point Campus.

Beneficios para la versión de consolas (PS5 y Xbox Series X)

Para los usuarios de consolas, también hay buenas noticias. Los jugadores de Xbox podrán disfrutar de un descuento del 50% en el juego desde hoy hasta el 7 de agosto. Mientras que, para los usuarios de PlayStation, el juego tendrá un descuento similar del 2 al 16 de agosto.

Sin embargo, cabe mencionar que Two Point Campus abandonará oficialmente Xbox Game Pass y PC Game Pass el 31 de julio. No obstante, los jugadores no tienen por qué preocuparse, ya que podrán transferir su archivo guardado de la versión de Game Pass a Steam, siempre que carguen sus archivos antes de la fecha límite. Two Point County se enorgullece de aceptar a todos los estudiantes transferidos, sin importar su historial académico. Los jugadores de Nintendo Switch y PlayStation tendrán la misma oportunidad de transferir archivos guardados en un futuro próximo.

