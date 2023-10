Desde hace ya buen tiempo, la franquicia de Call of Duty se sumó a la fiebre de las colaboraciones con otras marcas. Así pues ya no es nada raro ver a diversos personajes , como Lara Croft, Snoop Dogg, y muchos otros más en medio del campo de batalla.

Pero más aún, resulta sorprendente , rídículo y divertido, el poder ver al mismo Skeletor en Call of Duty: Modern Warfare II y Warzone gracias a un paquete de elementos cosméticos basados en la popular serie He-Man and The Masters of The Universe.

Este clásico personaje llega a la franquicia de Activision gracias al evento “La Maldición”. Pero para que lo puedan apreciar mejor, con este anuncio se ha publicado un tráiler el cual podemos apreciar en esta nota.

Este paquete ya se encuentra disponible en la tienda del videojuego, pero por tiempo limitado. Su precio es de 2800 puntos Call of Duty, y será compatible con Call of Duty: Modern Warfare III. Aquí detallamos el contenido del mismo.

Plano de arma Llave de Grayskull .

. Plano de arma Havoc .

. ‘Apariencia’ para vehículo Deslizador de Guerra .

para vehículo . Skeletor (apariencia de personaje).

(apariencia de personaje). Skeletor de La Horda (apariencia de personaje).

(apariencia de personaje). Disco Skeletor (apariencia de personaje).

Nuevo tráiler de Call of Duty