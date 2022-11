SEGA y Capcom han trabajado en el nuevo DLC Monster Hunter Collaboration Pack para Sonic Frontiers. Estará disponible en todas las versiones del videojuego: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC y Nintendo Switch.

El DLC Monster Hunter Collaboration Pack es gratuito para todos los jugadores de Sonic Frontiers y contiene ropa y objetos de la serie Monster Hunter. Además de los trajes, el DLC incluye un minijuego de asar carne inspirado en Monster Hunter para ayudar a potenciar a Sonic.

SEGA también se complace en anunciar que tiene previsto apoyar a Sonic Frontiers con múltiples actualizaciones de contenido que serán gratuitas para todos los usuarios, empezando por el Collaboration Pack de Monster Hunter y extendiéndose hasta el próximo año.

Sonic Frontiers ya está disponible a partir de US$ 59.99 en PlayStation5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, la familia de consolas Nintendo Switch™ y Steam.

