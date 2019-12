El 13 de febrero del 2020 se estrenará Sonic the Hedgehog, la cinta que adaptará los viejos juegos de Sega a la pantalla grande. Lamentablemente, Paramount Pictures enfrentó muchos problemas durante su post-producción.

La apariencia original del personaje causó terror en los espectadores. Los animadores decidieron que era buena idea que un personaje animado tenga dientes de humano, labios, pestañas y cejas.

Por supuesto, la productora anunció que iban a rehacer toda la cinta con una nueva apariencia. Pero lo que pocos se imaginaban era que se colgaran de uno de los virales de Star Wars.

The Mandalorian nos mostró a la versión más tierna de una criatura de la raza de Yoda. Mientras que The Rise of Skywalker presentó a Babu Frick, un pequeño ingeniero que ayudó a los protagonistas.

El reciente tráiler de Sonic the Hedgehog ha compartido a la versión bebé de Sonic para ganar mucha más popularidad entre los fans.