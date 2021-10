Hace unos años atrás, Sony anunciaba que Dead Stranding, proyecto de Hideo Kojima, también estaría en PC meses después de llegar a las consolas de PlayStation. Este solo era el inicio del gran proyecto que tiene la empresa japonesa.

El objetivo es incrementar las ventas de videojuegos aprovechando la enorme comunidad en Steam (la tienda virtual de PC). Este mismo año, anunciaron que God of War, el título de Santa Monica Studios, llegará a la plataforma de ordenadores el 14 de enero de 2022.

Tan solo en unas horas, God of War se ha convertido en uno de los juegos más vendidos en el mundo. Todo parece indicar que esta situación ha sido el impulso necesario para que Sony apueste por la plataforma de PC.

A través del blog oficial de la compañía japonesa, se anunció PlayStation PC en Steam. Se trata de un editor que compila todos los lanzamientos de la consola PlayStation en la tienda virtual de ordenadores.

Si presionas en el enlace, encontrarás títulos como Days Gone, Horizon Zero Dawn, Predator Hunting Grounds, HELLDRIVERS, Guns Up, entre otros. Se espera que en las siguientes semanas se añadan otros importantes juegos como Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Sony anuncia PlayStation PC, el nuevo proyecto para llevar juegos a otra plataforma. (Foto: captura)

