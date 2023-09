Para todos los gamers que gustan del rol y acción Square Enix les tiene muy buenas noticias, ya que Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, título para un jugador basado en la popular serie de anime “Dragón Quest: The Adventure of Dai”, ya se encuentra disponible para las consolas PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC vía Steam y la Microsoft Store.

Este nuevo videojuego, cuenta la historia de Dai y su búsqueda para proteger el mundo del siniestro Señor Oscuro Hadlar y la Legión de los Seis del Ejército Oscuro. Junto a unos cuantos amigos que conoce durante su viaje, Popp, Maam, y Hyunckel, nuestro héroe y sus amigos se enfrentarán a las fuerzas del mal y sus innumerables monstruos a lo largo de una extensa historia, mientras dominas una serie de ataques, habilidades y “Coups de Grâce” únicos. Pero eso no es todo, ya que una vez completado el Modo Historia, se desbloqueará el Modo Desafío que ofrecea los gamers, rivales aún más fuertes contra los que luchar.

Detalles aparte, los jugadores que adquieran la Edición Digital Deluxe también recibirán el juego completo y diversos objetos como bonificación entre los que podemos encontrar diversos atuendos para los personajes.

Tráiler de lanzamiento de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai

