Star Wars Jedi: Fallen Order ha logrado vender más de 2 millones de unidades digitales.

En el mes de noviembre, Star Wars Jedi: Fallen Order no ha parado de obtener triunfos. El nuevo juego desarrollado por Respawn Entertainment ha logrado opacar las críticas de Star Wars Battlefront 2, que gracias al análisis del mercado digital, se ha confirmado que el último título de la franquicia gamer es el más exitoso de la historia de la saga.

Según Super Data, en el mes de noviembre de 2019 ha logrado alcanzar los primeros lugares de los juegos más vendidos tan solo siendo superado por Call of Duty: Modern Warfare y Pokémon: Espada y Escudo. Se han registrado más de 2.14 millones de copias vendidas para distintas plataformas.

Esta cifra coloca a Star Wars Jedi: Fallen Order como el juego más exitoso de la historia de la saga Star Wars. Si lo comparamos con la anterior entrega, Battlefront 2, podemos ver que la diferencia es abismal y la ha superado por casi el doble en ventas.

Por último, el reporte afirma que Star Wars Jedi: Fallen Order aumentó tras el éxito de la serie ‘The Mandalorian’ y la película ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’. Recordemos que el videojuego guarda relación con la trilogía creada por George Lucas.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY