Uno de los juegos más esperados del año es “Star Wars Jedi: Survivor”. Se trata de la secuela del juego del año 2019 que aborda los sucesos posteriores a la caída de la República y se centra en la vida de Cal Kestis, un joven padawan que se vio envuelto en la guerra cuando era muy joven y tuvo que formarse en solitario.

Este nuevo juego se ubica cinco años después del primer juego y muchos jugadores desean conocer más acerca de esta historia. Sin embargo, la experiencia de los PC gamers se ha visto perjudicada por el pobre rendimiento en ordenadores.

Respawn, la empresa desarrolladora, compartió un extenso comunicado para todos los jugadores de PC en donde abordan algunos de los problemas más comunes al momento de ejecutar el juego. Se pueden solucionar algunos inconvenientes pero hay otros que simplemente no han sido abordados.

“Estamos conscientes de que Star Wars Jedi: Survivor no tiene un performance a la altura de nuestros estándares en un porcentaje de nuestros PC gamers, en particular en aquellos que tienen hardware avanzado y con ciertas configuraciones.

Por ejemplo, jugadores utilizando los últimos sockets multinúcleos diseñados para Windows 11 se han topado con problemas en Windows 10 o GPUs unidas a CPUs de bajo rendimiento también han visto inesperadas pérdidas de frames. Estamos trabajando en estos casos lo más rápido posible”, detalla el comunicado.

A note from the Jedi Team on the PC version of Star Wars Jedi: Survivor pic.twitter.com/C3bp78VICr — EA Star Wars (@EAStarWars) April 28, 2023

A solo horas de haberse publicado en Steam, los jugadores ya han dejado sus críticas y se ha posicionado entre los títulos con críticas “variadas”.

“Primero que nada hice la pre-carga el día 25 y hoy se tuvo que actualizar 130 gb otra vez, lo cual no entiendo la idea de la pre-carga; por otro lado, está tan mal optimizado que ni siquiera pude abrir el juego, sale la cinemática de carga y se me crashea, es decir que no lo pude probar. YA PUDE ENTRAR el tema que tiene muchos tirones”, escribe Coyoyo Místico.

“Cuando aprendan a optimizar un juego los de EA, les cambio la reseña.Por el momento no recomiendo que lo compren ni con una PC de la NASA”, añade BookerLights.

“Es horrible el rendimiento al punto que hace 2 horas lo quiero jugar y todavía no lo pude abrir, no puede ser que con lo que sale no puedan hacer un juego decente en rendimiento. Muy lindas las reseñas de preventa y todo pero si no se puede jugar de que me sirve todo lo que agregaron?”, sentencia XxDingi501xX.

Requisitos mínimos de “Star Wars Jedi: Survivor”

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

SO: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Procesador: 4 core / 8 threads | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400

4 core / 8 threads | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400 Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: 8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580

8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580 DirectX: Versión 12

Versión 12 Red: Conexión de banda ancha a Internet

Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento: 155 GB de espacio disponible

