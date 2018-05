¡Que la fuerza te acompañe en las compras! El Star Wars Day está cada vez más cerca. Solo faltan dos días para el 4 de mayo, fecha elegida por los fans por su parecido en inglés a May the Force (Que la Fuerza te acompañe), y Steam aprovecha la ocasión para ofrecer juegos de la saga con interesantes descuentos.



La plataforma de distribución digital ha anunciado rebajas de hasta un 75% en los juegos de Star Wars. Ojo que no son todos los juegos de la franquicia, pues Star Wars Battlefront II y Pinball FX3 no están en oferta.



Pero si estás interesado en tener toda la colección de Star Wars versión Lego puedes conseguir la versión Deluxe de The Force Awakens con el Season Pass con un descuento del 75%, llegando a poco más de US$10.



Otro título a considerar es 'Star Wars Republic Commando' que está siendo ofertado a casi US$4, y así con varios otros juegos más.



Ingresa a este enlace para que inicies tus compras en videojuegos de Star Wars. Eso sí, no somos responsables del desfalco que puede significar tanta diversión a bajo precio.