Continuamos con los rumores sobre el futuro State of Play o PlayStation Showcase de septiembre. Sony sigue sin soltar información ni precisar la fecha exacta del evento, mientras la comunidad se alimenta de los rumores disponibles en foros especializados. Un nuevo dato apunta a que la compañía japonesa decidió retrasar la transmisión para otro día de esta misma semana. ¿Estás dispuesto a seguir con la fe?

Dos importantes insiders de videojuegos, Jeff Grubb y Nate the Hate, compartieron en Internet la posibilidad de ver un State of Play o PlayStation Showcase para el jueves 14 de septiembre, la misma fecha en la que sería el Nintendo Direct. La coincidencia no sería problema para Sony, porque ha ocurrido en anteriores oportunidades sin afectar la cantidad de espectadores.

Los rumores apuntan a que la fecha original para el evento de Sony iba a ser el 12 de septiembre, pero la Keynote de Apple hizo que la compañía nipona reprograme el anuncio del futuro contenido para las consolas PlayStation. La presentación del nuevo iPhone 15 y el resto de gadgets bien pudieron eclipsar las novedades que Sony tiene preparado para la comunidad gamer.

¿Estás dispuesto a seguir creyendo? Aún faltan dos semanas para terminar septiembre, por lo que los rumores insisten en que, en cualquier momento, Sony anunciará por fin los videojuegos y dispositivos que se lanzarán en el resto del año e inicios de 2024. La clave es adelantarse a los juegos de octubre (Marvel’s Spider-Man 2 está agendado para el 20 de octubre) y a la campaña navideña para generar expectativas y así estimular la compra de consolas PS5. Solo queda esperar.

Qué veríamos en el State of Play

Es probable que Sony dedique unos minutos al posible anuncio de las consolas PS5 Slim y PS5 Pro. Nuevos rumores apuntan a que la PS5 Slim tendría un modelo similar existente, solo que con una base más delgada y una placa lateral extraíble para agregar una unidad de disco desmontable. Por su parte, los devkits de la PS5 Pro estarían en manos de los desarrolladores de juego y se espera que el lanzamiento sea a finales de 2024.

Además de los avances y las fechas de lanzamiento de futuros juegos, PlayStation sabe que la comunidad aguarda más información sobre el dispositivo portátil PlayStation Portal porque, aunque su precio de 200 dólares y algunas especificaciones ya han sido reveladas, todavía no hay confirmación de su salida al mercado.