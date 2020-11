Descarga The Walking Dead con el menor precio disponible en las tiendas online

¿Fanático de The Walking Dead? Una cosa es disfrutar de la serie de AMC por televisión y otra es sumergirte en la historia gráfica a través del videojuego The Walking Dead: The Telltale Definitive Series. Si tienes la curiosidad de probar esta aventura, te contamos que Steam cuenta con un menor precio a diferencia de Epic Games.

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series contiene las 4 temporadas, The Walking Dead: 400 Days y The Walking Dead: Michonne, que cuenta con más de 50 horas de juego repartidas en 23 episodios.

A esto se suma que hay mejoras del juego online respecto al rendimiento de personajes, sincronía de labios, interfaz y jugabilidad, además de las mejoras gráficas con los tonos oscuros, siempre tan característicos de The Walking Dead.

La plataforma de juegos online de Valve ofrece este título a 87 soles, mientras Epic Games fija el precio a 95.99 soles.

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series es un juego online desarrollado y editado por Skybound Games.

Para descargar los juegos online con el descuento especial, deberás tener una cuenta en Steam, descargar el instalador y proceder después con la adquisición del título. Recuerda tener a la mano tu tarjeta bancaria.

Requisitos mínimos

SO: Windows 7 64Bit Service Pack 1

Requisitos recomendados

SO: Windows 7 64Bit Service Pack 1

