Los diferentes gobiernos del mundo han tenido que instaurar cuarentena por el brote de coronavirus. Ante esta situación, los números de las diferentes plataformas online de entretenimiento se han incrementado considerablemente.

En el caso de Steam, ya conocemos el top 10 de títulos con mayores jugadores activos.

Counter-Strike: Global Offensive (supera el millón de usuarios) Dota 2 (supera los 600 mil usuarios) PUBG (más de 180 mil) GTA V (más de 140 mil) Football Manager 2020 (más de 109 mil usuarios) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (más de 106 mil usuarios) ARK: Survival Evolved (más de 90 mil) Mount & Blade II: Bannerlord (más de 50 mil) Rust (más de 79 mil) Destiny 2 (más de 78 mil)

Entre los juegos ‘trending’ de Steam vemos a Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, Homeworld: Deserts of Kharak, Warhammer 40,000: Inquisitor - Prophecy, Niffelheim y Bloodstained: Ritual of the Night.

Todo parece indicar que seguirán creciendo esos números i se mantienen las cuarentenas en el mundo. Por lo pronto, Perú tendrá cuarentena hasta el 10 de mayo.