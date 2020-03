Hace unas semanas, Softnyx anunció que el clásico juego de PC Rakion llegaría de forma gratuita a Steam. Pues aprovechando la cuarentena, se habilitó a descarga en la tienda virtual de Valve.

Ya puedes revivir esas viejas épicas de cabinas con este título. Ten en cuenta que esta versión contará con su propia base de datos y servidores, así que no se verá afectada tu cuenta de Softnyx.

Se tratan de juegos diferentes, así que deberás comenzar desde cero. Pero ¿cómo le ha ido al título en su debut en Steam? La comunidad no ha sido amigable con Rakion, en este momento tiene 148 reseñas y la mayoría son negativas.

“No quitan los sets zodiac, vikingo y warrior. Aún está habilitado el sistema gacha. No escuchan a su comunidad. El juego sigue siendo pay to win.”, comenta el usuario z.Zeth.

“Misma idea que llevó al Rakion a su caída, pay to win exagerado y si compro todo el lag no me dejará jugarlo. Solo lo usare para jugar con amigos después de perder 5 dotas seguidos”, explica WILLIAMS.

“Dos grandes problemas el pay to win y el terrible lag que no deja jugar. Ya han pasado 15 años desde su lanzamiento y aun no aprenden.Este podría ser un gran juego si solucionaran estos 2 factores aun con las gráficas muy desactualizadas para la fecha, existen más maneras de hacer rentable su juego y no solamente que paguen para ganar.”, aclara Geldam.

Rakion | Requisitos mínimos

Sistema operativo: Windows 98 o superior.

Procesador: Pentium III 800Mhz

RAM: 256 MB

Gráficos: GeForce 2 / MXRadeon 9200 o superior (tarjetas del 2000)

