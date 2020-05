¿Alguna vez has tenido un sueño en la que tienen que correr para que no los atrapen? De eso trata Subway Surfers, un videojuego que te pone en la piel de un joven que huye de la autoridad, a las afueras de la ciudad. Este juego no solo se caracteriza por la facilidad con la que te puedes enganchar con él, sino por lo atractivo y adictivo de los niveles que vas desbloqueando con cada partida ganada. Con gráficos coloristas, manejo sencillo, dificultad media y personajes divertido, Subway Surfers se vuelve una de las apps favoritas de grandes y chicos.

El juego se centra en un chico grafitero que huye a través de las ví­as del tren, perseguido por un guardia de seguridad y su perro. Tiene una plataforma similar a la de Temple Run, solo necesitas tocar la pantalla para saltar, desliza el dedo y esquiva objetos. Y, mientras avanzas, recoge monedas y herramientas que te facilitarán el juego.

Desde el 2012, Subway Surfer ha ganado terreno entre las apps más descargadas y con el paso de los años ha recibido más actualizaciones, las cuales permitía acumular misiones en distintas ciudades del mundo, como Seul, Los Ángeles, Copenhague, Sidney y hasta en Perú, dando la oportunidad de desbloquear personajes únicos por metrópoli.

¿En qué consiste el juego?

El objetivo del juego es recoger monedas y otras recompensas, mientras corres a través de un mundo de videojuego de plataformas. Los trenes y otros obstáculos deben ser esquivados mediante la realización de saltos oportunos (deslizando hacia arriba), vallas (deslizando hacia abajo) y movimientos laterales (deslizando a la izquierda o derecha).

De vez en cuando los personajes se desplazan en hoverboards que se elevan sobre las vías del tren e incluso a lo largo de los cables aéreos. Para obtener las recompensas de las misiones especiales se deben realizar ciertas tareas específicas. El juego termina cuando el skater es atrapado por el guardia o choca directamente contra diversos obstáculos.

¿Qué personajes tiene?

Jake: es el personaje predeterminado de Subway Surfers y la mascota de Kiloo. Jake aparece en el icono del juego. Todos los demás personajes deben ser desbloqueados de dos maneras diferentes. Algunos personajes se desbloquean coleccionando atributos del personaje en el trascurso del juego. Un atributo puede ser una prenda de vestir (como un sombrero) o utilería (como por ejemplo una radiocasetera). Otros personajes son disponibles por la inversión de llaves o monedas ganadas en el juego.

El inspector y su perro: persiguen a los personajes. Son siempre los mismos personajes, pero su uniforme cambia de acuerdo a la ubicación. Durante la edición de Nueva Orleans, el inspector fue reemplazado por Frankenstein con un perro esquelético. Durante la segunda edición de Londres y desde la actualización de Navidad 2016 está vestido como Santa Claus con un perro con cuernos de reno. Durante la segunda edición de Roma y la tercera edición de París estaba vestido como el conejo de Pascua. Durante la edición de Praga estaba vestido como un caballero.

Personajes (85 hasta abril de 2020) (contando los de pago):

Subway Surfers | Personajes que vas desbloqueando conforme avanzas en el juego.

¿Qué trucos presenta el juego?

Subway Surfers permite utilizar varios potenciadores provistos por el juego. Estos incluyen jetpacks (mochila propulsora), super jumpers (zancos saltadores), super sneakers (zapatillas para saltar), coin magnets (imanes de monedas) y score multipliers (multiplicadores de puntuación). Estos potenciadores se complementan con trucos muy útiles y que aquí te presentamos, según el portal tuexpertoapps.com:

1. Recupera personajes que ya no están

Hay personajes en Subway Surfers que solo aparecen por tiempo limitado. Si tienes suficientes monedas y quieres alguno de los personajes que ya no están, simplemente, tendrás que poner tu móvil en una fecha determinada. Solo ve a los ajustes y en ‘Sistema’, busca ‘Fecha y hora’.

3 octubre 2012 ”“ Desbloquea a Zombie Jake.

1 diciembre 2012 ”“ Elf Tricky y Starboard.

5 enero 2013 ”“ Tony y Liberty.

30 enero 2013 ”“ Carmen y Toucan.

28 febrero 2013 ”“ Roberto y Kick-Off.

1 marzo 2013 ”“ Monopatí­n Chicky

5 abril 2013 ”“ Kim y Outback.

4 mayo 2013 ”“ Harumi y Fortune.

27 mayo 2013 ”“ Monopatí­n Cherry

30 mayo 2013 ”“ Nick y Flamingo

2. Amplía la duración de los eventos

Cada dí­a, Subway Surfers te propone retos que duran un dí­a. Si no quieres perder un reto determinado, simplemente, cambia el dí­a en tu sistema. El juego detectará que aún está vigente esa misión y podrás realizarla con más tiempo.

3. Mantente en lo alto todo lo que puedas

Durante el juego, podrás hacer subir al personaje a diferentes vagones de tren que están aparcados en las vías. Mientras estás subido a los trenes, los obstáculos disminuyen. No tendrás a la vista ni balizas, ni farolas ni otros trenes en marcha, con el peligro de atropello. Simplemente, salta entre trenes y recoge monedas. Así que, cuando veas un tren parado con una rampa, sube por ella, no te lo pienses dos veces.

Subway Surfers

4. No dejes escapar ni una moneda

Intenta, por todos los medios, recoger todas las monedas que puedas. Estas monedas te servirán para hacer más poderosas las diferentes herramientas que te encuentras en el camino. Una de ellas es una mochila jetpack que te desplazará por el aire a gran velocidad, sin riesgo de encontrar obstáculos. De paso, además, podrás recoger un puñado de monedas extra. Entra en la tienda y recarga las herramientas con ojo: la jetpack es, sin duda, la más poderosa.

5. Intenta completar todas las misiones

A medida que vas completando las misiones que te sugiere el juego, irás aumentando de nivel. Este nivel es un multiplicador de puntuación, que hará que subas puestos en la competición. Podrás conectarte con Facebook para ver qué amigos juegan al juego y qué posición ostentan. Cada semana, la aplicación te entregará una medalla según tu posición.

Subway Surfers. (Captura)

6. Desplázate en el aire

Mientras saltas, puede ser que te encuentres con algún gran puñado de monedas en el lado en que no estás situado. Por ejemplo, vas por el carril central y, a la derecha, hay toda una fila de dinero esperando ser recogido. Para llegar a un lateral mientras estamos en el aire, simplemente, salta y desplaza el dedo hacia el lado deseado. El personaje se desplazará en el aire sin mayor problema. Además, puedes probar otros combos.

Imagina que estás jugando y saltas. De repente, quieres cancelar ese salto. Solo tienes que deslizar el dedo hacia abajo y el personaje volverá al suelo. Al revés, también funciona: puedes cancelar un movimiento rodante al deslizar hacia arriba el personaje.

7. Aprovecha la herramienta de imán

Otra herramienta poderosa para recoger monedas es el imán. Con este imán, todas las monedas irán a tu bolsillo, aunque no estés en la linea adecuada. Para que el imán dure mucho más, simplemente, recoge monedas y luego canjéalas en el apartado ‘Shop’.

Subway Surfers

8. Usa la patineta cuando estés a punto de chocarte

Si te estrellas contra un tren, el juego termina. Una manera muy fácil de que el juego te dé una segunda oportunidad es activando la patineta. Si te estrellas a bordo de uno de ellos, simplemente, la patineta desaparecerá y tú seguirás vivo. Por eso es muy útil darle doble clic a la pantalla y activar uno cuando veas que el choque es inminente.

9. Ahorra todas las llaves que puedas

No gastes las llaves a la primera de cambio. Las llaves las puedes recoger cuando completas misiones o recoges cajas. También es posible ganar llaves entrando en el apartado ‘Me’ y luego ‘Awards’. Las llaves te permiten continuar el juego justo donde lo has dejado, pudiendo así­ batir las posiciones de tus amigos en Facebook.

Subway Surfers

10. Recoge todas las cajas misteriosas que puedas

En el camino, podrás ver algunas cajas misteriosas prestas a ser recogidas. No las dejes escapar: hay personajes que solo se desbloquean cuando se obtienen objetos exclusivos. Además, siempre contienen un buen puñado de monedas o bonus con los que comenzar la partida con ventaja.

Subway Surfers

