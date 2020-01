Como batallar en el campo de fútbol. El nuevo juego Captain Tsubasa: Rise of the New compartió un impresionante tráiler de anuncio. Bandai Namco será quien esté a cargo del desarrollo del título.

Según anunció la empresa, el nuevo juego de Super Campeones estará disponible en PlayStation 4, PC y Nintendo Switch. Será el primer juego de la saga que se lanza en consolas luego de 10 años. Recordemos que el anime no ha contando con juegos triple A en PS4 ni Xbox One hace mucho, optó, por otro lado, títulos para móviles.

Por lo pronto, se sabe que Captain Tsubasa: Rise of the New estará en idioma original y mantendrá los nombres del anime. Se desconoce si se realzará la respectiva adaptación para España o América Latina.

Al igual que FIFA 20 o PES 2020, se realizará la simulación del encuentro pero con dispararemos habilidades especiales de los personajes para buscar anotar. No te pierdas el increíble tráiler.

