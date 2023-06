¡Un juego que no podemos dejar morir! Nintendo está haciendo el remake de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars para la consola híbrida Nintendo Switch, tal como se anunció en el más reciente Nintendo Direct de junio.

Todo pinta a que Super Mario RPG será una reinvención del título original lanzado para la Super Nintendo Entertainment System, también conocida como SNES, en 1996. Los más nostálgicos recordarán que el videojuego de rol fue desarrollado por Square (ahora Square Enix) en colaboración con Nintendo.

El anuncio muestra a todos los personajes emblemáticos de la franquicia con texturas modernas. Mallow y Geno reaparecen para sorpresa de la comunidad, así como Birdo y Booster. Las imágenes adelantan que no habrá mayor cambio en el sistema de batalla. Lo que sí destacamos es la musicalización al hacer adaptaciones de las viejas glorias de Nintendo.





¿Ya con ganas de darle una probada? Tendrás que esperar hasta el 17 de noviembre de 2023 para comprar Super Mario RPG para la Nintendo Switch. Por lo pronto, puedes hacer la reserva desde la eShop.

La historia de Super Mario RPG

La historia comienza en el Reino Champiñón, donde Mario recibe una invitación de la Princesa Peach para asistir a un festival en su honor. Sin embargo, cuando Mario y sus amigos llegan al castillo, Bowser irrumpe y secuestra a la princesa. Durante el caos, una enorme espada llamada Exor se estrella en el castillo y envía a Mario volando lejos.

Mario despierta en un lugar llamado Nimbus Land y conoce a Mallow, un joven nube que ha perdido su memoria. Juntos, deciden buscar a la Princesa Peach y derrotar a Exor y a sus secuaces. A lo largo de su viaje, se unen a ellos otros personajes como Geno, un espíritu estelar en forma de muñeco, y Bowser, quien se une al grupo temporalmente

A medida que el grupo se adentra en el Reino de las Estrellas, descubren que Exor es solo una parte de un plan más grande para controlar el mundo. Deben enfrentarse a diversos enemigos, incluido Smithy, el líder de una banda de fabricantes de armas malvados que amenazan con destruir el reino.

